El Congreso estudia reincorporar militares de complemento para paliar la falta de personal, a petición del PP

La falta de reconocimiento formal de las competencias adquiridas y el entorno laboral poco flexible tras la desvinculación forzosa afectan de manera notable a oficiales de complemento con alta formación, quienes a partir de los 45 años deben incorporarse al mercado laboral civil. Esta realidad, sumada a la ausencia de medidas de estabilización y las desigualdades existentes respecto a otros funcionarios, motiva la reciente iniciativa que analizará el Parlamento para ofrecer nuevas oportunidades a este colectivo en situación de reserva especial de disponibilidad. El objetivo principal radica en reforzar plantillas y corregir divergencias en sus condiciones laborales y salariales, según detalló Europa Press.

El medio Europa Press informó que la Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con la finalidad de revertir el llamado "abandono" sufrido por los militares de complemento en España. Esta propuesta aboga por la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, así como su estabilización, como respuesta al déficit de personal en las Fuerzas Armadas. El documento registrado por el PP pone el foco en la reincorporación voluntaria de oficiales de complemento que actualmente se encuentran en situación de reserva especial de disponibilidad, priorizando su retorno en la zona geográfica de su domicilio hasta alcanzar la edad de pase a la reserva. Así, se busca su contribución en puestos cruciales tanto en la estructura de los Ejércitos como en la Administración Periférica.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, el Partido Popular alerta sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan la temporalidad en el ámbito militar. El grupo promotor de la iniciativa defiende la promoción de mecanismos de protección y estabilización, argumentos que ya benefician a otros segmentos de empleados públicos en la Administración, pero que todavía no se adoptan en este contexto específico. El PP sostiene que muchos de estos oficiales poseen una elevada cualificación universitaria y una amplia experiencia, perfil del que no debería desprenderse la sociedad española, sobre todo ante las carencias actuales de mandos intermedios en las Fuerzas Armadas.

Según consigna Europa Press, la iniciativa también denuncia la situación de desigualdad vigente entre estos militares de complemento y otros funcionarios públicos. El PP critica que se recurre a estos oficiales para atender necesidades estructurales en Defensa, sin buscar alternativas definitivas a la temporalidad que afecta a su situación laboral. En esa línea, el grupo parlamentario considera imprescindible impulsar reformas normativas para que el personal militar de carácter temporal pueda beneficiarse de procesos de estabilización en igualdad de condiciones, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que regulan el acceso al empleo público en España.

Europa Press añade que el Partido Popular recuerda que han transcurrido 17 años desde la aprobación de la Ley de la Carrera Militar. A pesar de este tiempo, las solicitudes de los propios militares de complemento al Ministerio de Defensa para acceder a un proceso de estabilización han sido denegadas por el Gobierno. En palabras de los promotores de la proposición, estos militares representan candidatos idóneos para cubrir déficit de personal derivados de necesidades actuales tanto en lo material como en lo humano dentro de las Fuerzas Armadas.

El PP sostiene que la reincorporación y estabilización de este grupo de oficiales podría contribuir a solucionar parte de los problemas de personal que afectan a los Ejércitos. Dentro de las demandas recogidas, figura también la mejora de la remuneración asignada a los reservistas de especial disponibilidad, que según informa Europa Press, fue fijada en su momento poco por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Actualmente, el SMI es un 81,22 % superior a dicha asignación, lo que según esta formación política provoca una devaluación económica injustificada para estos profesionales.

El Partido Popular reclama, mediante esta proposición debatida en la Comisión de Defensa, que la compensación para los reservistas de especial disponibilidad se ajuste al grupo de clasificación Grupo A1 en la Administración Pública, correspondiendo al nivel alcanzado durante el desempeño de su empleo militar, según detalló Europa Press. De este modo, el grupo aspira a reconocer formalmente la formación y el servicio prestados por los oficiales de complemento, así como a corregir las desigualdades en materia salarial y de condiciones laborales que actualmente marcarían la diferencia entre estos militares y otros empleados públicos.

La proposición no de ley presentada por el Partido Popular y recogida por Europa Press será objeto de discusión parlamentaria, en medio de la búsqueda de alternativas para fortalecer las plantillas de las Fuerzas Armadas y aprovechar el talento de profesionales con dilatada experiencia, cuyo aporte considera esencial el grupo promotor ante la situación actual de las fuerzas militares en España.