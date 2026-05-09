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Illa defiende la acción de Govern ante las demandas de dimisión por la crisis en educación

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Montmeló (Barcelona), 9 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado la gestión de su Govern en materia de educación pese al malestar expresado en las últimas semanas por los sindicatos docentes mayoritarios y las peticiones de dimisiones de los partidos de la oposición, entre ellos sus socios de investidura.

Así lo ha expresado Illa durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC del Vallès Oriental, celebrada en Montmeló (Barcelona), a la que también ha asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

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En un contexto marcado por la polémica infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una reunión sindical, que ha provocado que Junts, ERC, la CUP, En Comú Podem y el PP reclamen dimisiones de las conselleras de Interior y de Educación y del director general de los Mossos, el presidente catalán ha respaldado la actuación del Govern.

Aunque ha reconocido entender que la gente "quiera más y más", en referencia a las demandas salariales de los sindicatos docentes mayoritarios, ha insistido en que su ejecutivo ya está impulsando "la mayor inversión" realizada hasta ahora en el ámbito educativo.

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Concretamente, ha cifrado en 2.000 millones de euros la inversión prevista para mejorar infraestructuras escolares, reforzar la formación docente y ampliar políticas inclusivas en los centros.

Illa ha asegurado que esta partida busca revertir años de falta de inversión y ha prometido que, en los próximos diez años, "Cataluña será el mejor territorio de Europa para avanzar".

Además de las medidas educativas, ha reivindicado actuaciones en el ámbito social y de la dependencia y ha anunciado una inversión de 600 millones de euros para equiparar salarialmente a trabajadores sociales y sanitarios.

"Cataluña no pedirá permiso para liderar España", ha reiterado el presidente socialista. EFE

dic/mg/jlg

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EFE

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