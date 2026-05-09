Sarabia: “El empate puede ser justo y es un buen punto”

Elche (Alicante), 9 may (EFE).- El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó este sábado tras el empate ante el Deportivo Alavés (1-1), que el resultado fue “justo por las ocasiones” y agregó que el punto “es bueno, porque sigue habiendo varios equipos por detrás”.

“Si no puedes ganar, no perder”, comentó el entrenador vasco, que pronosticó una “pelea maravillosa” entre varios conjuntos por evitar el descenso.

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El entrenador del Elche lamentó las pérdidas de tiempo del Alavés e ironizó al señalar que “al aficionado que ha pagado 80 euros le han birlado 40”.

“El primer responsable de estas cosas somos los entrenadores y los jugadores. Los árbitros ya saben qué equipos juegan a tirarse o a perder tiempo”, indicó el técnico vasco, que lamentó que no haya habido ni una sola tarjeta amarilla “por perder tiempo”.

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Sarabia valoró que su equipo haya tenido capacidad para responder bien al gol inicial del Alavés y afirmó que el Elche se ha adaptado bien a la pelea por la permanencia.

“Hace cinco o seis jornadas estábamos más al límite y ahora estamos en los puntos y con una ventaja”, explicó Sarabia, que pronosticó que lograrán la permanencia los equipos que sepan “manejar mejor las sensaciones emocionales”. EFE

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