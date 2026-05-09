Sevilla y Espanyol se van al descanso con empate a cero tras un juego intenso

Sevilla, 9 may (EFE).- El Sevilla y el Espanyol se van con empate a cero al descanso del partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga que disputan este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde en la primera parte se ha visto un juego intenso pero con poca precisión en las áreas. EFE

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