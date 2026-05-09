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Bellucci elimina en segunda ronda a Etcheverry y se enfrentará a Landaluce

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Roma, 9 may (EFE).- El argentino Tomás Etcheverry cayó este sábado eliminado en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma tras tres sets (7-5, 2-6, 3-6) contra el italiano Mattia Bellucci, quien se enfrentará en la tercera ronda ante el español Martín Landaluce.

Etcheverry, que comenzó ganando el primer juego, fue superado y remontado por uno de los tenistas que juega en casa, Bellucci, que vino de derrotar en la primera ronda a otro argentino, Román Andrés Burruchaga.

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El de La Plata llegó en un buen momento tras liderar el ATP Tour en victorias sobre arcilla esta temporada, con 15, y alcanzando el pasado lunes el mejor ranking de su carrera, el número 26, primera referencia argentina en la lista.

Se despidió así de la ciudad que declaró abiertamente como su favorita, Roma, tras rozar su mejor actuación histórica en este torneo, la tercera ronda alcanzada en 2024.

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Mientras que Bellucci, arropado por el público, consiguió avanzar a dieciseisavos en lo que supone su primera vez en esta ronda en todo el circuito; lo más cerca que se quedó fue en segunda ronda en el Masters 1.000 de Shanghái (2024 y 2025).

Esta fue su segunda victoria del año ante un top-30 tras derrotar al español Alejandro Davidovich para alcanzar los cuartos de final en el Abierto Mexicano de Acapulco.

El italiano se enfrentará en tercera ronda a Landaluce, que venció este sábado su partido ante el croata Marin Cilic tras entrar como repesca o 'lucky loser' directamente en la segunda ronda. EFE

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