El sudafricano Premlall roza la victoria en Barcelona con los españoles sin opciones

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El sudafricano Yurav Premlall, de 22 años, se situó como líder del campeonato Estrella Damm Catalunya, del DP World Tour, después de una actuación sobresaliente, con récord del campo incluido, en la que dejó casi sentenciado el torneo al distanciarse en cinco golpes respecto al segundo clasificado, con los españoles ya sin opciones de victoria.

En una jornada marcada por la lluvia en la segunda parte del recorrido, Premlall protagonizó una vuelta casi inmaculada en el Real Club de Golf El Prat de Barcelona, con diez ‘birdies’ y un solo ‘bogey’, que le permiten atisbar su primer título en el circuito europeo con solo 29 torneos a sus espaldas.

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Tal solvencia le llevó a acabar con 63 golpes, nueve bajo el par, para un total de -19, con el italiano Stefano Mazzoli segundo, con -14, y el también sudafricano sudafricano JC Ritchie, tercero, con -12.

Considerado una de las jóvenes promesas del golf africano, Premlall, 598 en el ránking mundial, afrontó tercero la penúltima jornada a un golpe de los colíderes, Mazzoli y el danés Lucas Bjerregaard.

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En los primeros hoyos, la igualdad se mantuvo en la cabeza, pero la regularidad de Premlall y los fallos de sus rivales le permitieron ir escalando en la cabeza hasta tener una diferencia de cuatro golpes a falta de los últimos hoyos sin que la lluvia le perjudicara.

Con una solidez inusitada con el ‘putt’ para un golfista tan joven, el sudafricano, de raíces indias, dio un recital desde el ‘green’, con seis ‘birdies’ en los últimos diez hoyos, lo que le recompensó con el récord del campo y un cheque de 50.000 dólares (unos 42.500 euros).

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Con el acelerón de Premlall, la armada española quedó sin opciones de aspirar a la victoria en casa.

Los mejores clasificados son Eugenio López-Chacarra y Alejandro del Rey, con -9 y en el noveno puesto empatados, seguidos por Iván Cantero, con -8, y Nacho Elvira, con -7.

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López-Chacarra fue uno de los mejores de la de la jornada con 67 golpes, cinco bajo el par del campo, y se puso cerca de la cabeza después de encadenar tres ‘birdies’ entre el octavo y el décimo hoy, pero un ‘bogey’ en el penúltimo le frenó.

Cantero también se aproximó a los puestos delanteros, pero un doble ‘bogey’ en el hoyo 17 sepultó sus aspiraciones.

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Uno de los protagonistas de la jornada fue el inglés Andrew Johnston, que logró un hoyo en uno en el 13, un par tres. EFE