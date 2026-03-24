Blanca Martín y Sánchez Cotrina unen fuerzas para un proyecto "cohesionado" y con "pluralidad" para el PSOE extremeño

El acuerdo alcanzado entre la precandidatura SOMOS, impulsada por Blanca Martín Delgado, y la precandidatura 'Volver a ser Extremadura', encabezada por Álvaro Sánchez Cotrina, implica la construcción de una propuesta política que se define como transversal, intergeneracional y con arraigo territorial. Según informó el medio que proporcionó la información, el propósito de esta alianza es recuperar la conexión con la ciudadanía, fortalecer la estructura interna del partido y devolver el entusiasmo a las personas afiliadas y simpatizantes del PSOE en Extremadura. El consenso establece que el nuevo proyecto, liderado por Sánchez Cotrina, se convierte en respuesta al mandato expresado por las bases socialistas durante las semanas previas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la decisión se produce tras varias semanas de diálogo y consulta con las agrupaciones locales en toda la región. Este proceso, caracterizado por la escucha activa y la visita a distintos municipios, posibilitó que la militancia transmitiera un mensaje calificado de claro e inequívoco sobre la necesidad de que se priorice la unidad, la responsabilidad y una visión amplia a nivel interno, de cara a los desafíos que enfrenta tanto el partido como la sociedad extremeña en los próximos años. Las agrupaciones han expuesto la importancia de unificar criterios y propuestas para presentar una alternativa sólida en el panorama político regional.

Ambas precandidaturas destacaron, según consignó la fuente original, que el acuerdo coloca el interés colectivo en primer plano, por encima de intereses o aspiraciones individuales. Explicaron que esta convergencia surge en un contexto político en el que la cohesión interna del partido resulta fundamental para ofrecer una alternativa reconocible y compartida por la militancia, alineada con lo que demanda la sociedad. "Un proyecto que entienda el momento político que vive nuestra tierra y que responda a lo que la ciudadanía está demandando ahí fuera", expuso la precandidatura de Sánchez Cotrina en un comunicado difundido y recogido por el medio.

Según detalló la información original, la nueva hoja de ruta del PSOE extremeño está orientada a fortalecer sus estructuras y prepararse para los próximos retos electorales, con una atención especial a las elecciones municipales de 2027. El objetivo planteado es obtener la victoria en esos comicios, conservar el control de las diputaciones provinciales y aspirar a regresar al gobierno de la Junta de Extremadura. Martín y Sánchez Cotrina, en su mensaje conjunto recogido por el medio, proyectan un trabajo coordinado que, según sus palabras, sitúa a la región y sus necesidades en el centro de la estrategia política, comprometiendo desde este momento esfuerzos regionales para atender el sentir mayoritario de la militancia y la sociedad.

La decisión de ambos equipos de unir sus fuerzas constituye, según publicó el medio, un paso para profundizar en la cohesión interna que el partido considera esencial "para volver a ganar", un proceso que, señalan, tuvo su inicio en Olivenza con Manuel J. González Andrade y que ahora continúa en Mérida. Bajo esta premisa, la alianza supone el inicio de una etapa de trabajo conjunto donde se privilegiarán las dinámicas compartidas y el compromiso en el seno del PSOE extremeño, aspirando a renovar la confianza mayoritaria del electorado.

El proyecto común, informaron desde las candidaturas, buscará integrar la pluralidad de voces y tendencias presentes en el partido, así como dar cabida a los distintos perfiles generacionales representados dentro de la organización. Además, la estrategia promete mantener la atención puesta en las realidades territoriales diversas que conforman la comunidad. Ambas partes han manifestado que esta integración responde no sólo a la coyuntura actual, sino también a la voluntad expresada de manera reiterada en las bases del partido y en la militancia, recogida por el medio de comunicación.