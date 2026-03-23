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Yolanda Díaz dice que ha vivido batallas en las que "el Gobierno casi cae desplomado" y quita hierro a la del viernes

Tras minimizar la polémica surgida en el Ejecutivo por el decreto de vivienda, la vicepresidenta segunda insiste en que la discrepancia es habitual y subraya que el gabinete seguirá tomando medidas para proteger a la población ante la crisis

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Durante una intervención en RNE que recogió Europa Press, Yolanda Díaz señaló que ha enfrentado situaciones en las que "el Gobierno de España casi cae desplomado", para contextualizar el alcance de la disputa entre el PSOE y Sumar surgida el pasado viernes a propósito del decreto de vivienda. La vicepresidenta segunda minimizó el impacto de ese desencuentro, al considerar que no se trató de una de las mayores crisis dentro del Ejecutivo, y subrayó que las diferencias dentro del Gabinete son habituales. Según consignó Europa Press, Díaz resaltó que la principal noticia es que el Gobierno continuará impulsando medidas de protección frente a la crisis derivada de la guerra en el Golfo Pérsico y el cierre del Estrecho de Ormuz, zona por la que circula el 20 por ciento del petróleo mundial.

De acuerdo con Europa Press, el conflicto sobre el decreto de vivienda generó el retraso de dos horas en el inicio del Consejo de Ministros extraordinario del viernes, ya que los representantes de Sumar no aceptaron entrar a la reunión antes de alcanzar un acuerdo sobre las prórrogas de los contratos de alquiler que vencen durante este año. Díaz puntualizó que la discrepancia en torno a la política de vivienda tiene un trasfondo prolongado, y explicó que mientras el PSOE apuesta por mantener fórmulas relacionadas con desgravaciones fiscales propias de los años 90, Sumar defiende la intervención directa en el mercado. Insistió en que ambos partidos comparten el diagnóstico, pero difieren en el enfoque para resolver el acceso y los derechos sobre la vivienda.

Según detalló Europa Press, la vicepresidenta segunda reiteró que la discusión del viernes no fue de las más relevantes, y explicó que ha vivido situaciones dentro del Gobierno "mucho más serias", por lo que en su balance esta disputa fue "un poco pequeña". Díaz destacó que las medidas aprobadas el viernes para prorrogar los contratos de alquiler permanecen en vigor, remarcando la continuidad de la acción gubernamental en defensa de la ciudadanía ante las consecuencias económicas de la coyuntura internacional.

En relación al trámite parlamentario del decreto de vivienda, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también abordó el tema en una entrevista en TVE, citada por Europa Press. Bustinduy expresó que es fundamental promover "la mayor campaña de presión" para lograr la aprobación del decreto en el Congreso. El ministro consideró que una amplia movilización permitirá identificar claramente a los partidos que respaldan medidas dirigidas a la protección de inquilinos, en contraste con quienes actúan, según sus palabras, en beneficio "de una clase rentista que se está forrando" a costa de los ciudadanos con el voto contrario a extender las prórrogas de los alquileres durante dos años más.

En cuanto al contexto internacional que agrava la situación inflacionaria, Díaz puntualizó en la entrevista que la guerra "no sale gratis" y calificó las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump como responsables de crisis "brutales" tanto sociales como económicas. Además, la vicepresidenta segunda criticó a la Unión Europea, expresando que "no hace los deberes" e hizo referencia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien reprochó declaraciones recientes sobre la legalidad internacional. Según recogió Europa Press, Díaz consideró que la imagen de Von der Leyen en su encuentro con Trump representó "vasallaje" y resultó "un bochorno para todas las mujeres del mundo". Añadió que, a su juicio, la Unión Europea no presenta actualmente ni liderazgo ni audacia, lo que la deja expuesta a "gravísimos riesgos" en la coyuntura global. Recordó que la creación del proyecto europeo perseguía garantizar la paz y el bienestar social, pero sostiene que la presidenta de la Comisión no encarna esos valores en la actualidad.

Frente a la propuesta reciente del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre conformar una alianza de izquierdas para las próximas elecciones, Díaz valoró de forma positiva cualquier iniciativa que tenga como objetivo motivar al electorado progresista y avanzar en nuevos derechos dentro de España. Según publicó Europa Press, la líder de Sumar consideró que la estrategia de frenar a la derecha y a la extrema derecha ya "no moviliza a nadie", y defendió la elaboración de un proyecto que entusiasme y contribuya a cambiar el estado de ánimo de los votantes. Díaz sintetizó su postura afirmando sobre estos movimientos: "a mí no me van a hacer más que dar alegría".

En lo que respecta a la razón por la que no se presentará a las próximas elecciones, Díaz señaló que "nunca" tuvo intención de asumir el liderazgo político y recordó que el 23 de julio de 2023 ya no deseaba postularse "a nada". Según señaló Europa Press, la vicepresidenta explicó que había tomado esa decisión "hace ya muchísimo tiempo", similar a otras ocasiones a lo largo de su trayectoria.

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