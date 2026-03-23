Yolanda Díaz, al dirigente del PP que cuestionó la higiene de Sumar: "Se retrata quien dice semejante estupidez"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que cuestionó la higiene de los dirigentes de Sumar que "se retrata quien dice semejante estupidez".

Este domingo, en un acto de Nuevas Generaciones en Toledo, De los Santos se refirió al plante de Sumar en el Consejo de Ministros que aprobó los decretos anticrisis por la guerra en Irán y deslizó que los ministros del ala minoritaria del Gobierno son "personajes casi siempre bastante poco aseados" durante el 15M.

En concreto, censuró que "el decreto fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado en el que Yolanda Díaz, (Ernest) Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera".

HOY VENIMOS "MUY ASEADOS", SE MOFAN

Y este lunes los cinco ministros del espacio de Sumar han llegado juntos a la Sala Constitucional del Congreso para la reunión convocada por el Movimiento Sumar para analizar la actualidad política e internacional y, antes de que le preguntaran por estas palabras del dirigente del PP, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha adelantado diciendo que hoy venían "muy aseados".

De su lado, interrogada también por las declaraciones de De los Santos, la titular de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha limitado a responder que "se retrata quien dice semejante estupidez".