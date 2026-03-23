Orientadores de Educación apoyan en el colegio de la niña asesinada en Torrevieja

Torrevieja (Alicante), 23 mar (EFE).- Personal de la Unidad Específica de Orientación (UEO) de la conselleria valenciana de Educación se han puesto este lunes a disposición de las familias y profesionales del colegio de Torrevieja donde recibía clases la niña de 3 años asesinada el pasado viernes por su padre en un caso de violencia vicaria.

Fuentes de la conselleria han indicado hoy a EFE que a primera hora de este lunes el inspector de zona ha acudido al colegio de infantil y primaria Nuestra Señora del Rosario para activar el protocolo de violencia y que orientadores de la UEO analizan la situación y se han puesto a disposición de las familias y profesionales del centro educativo para el apoyo psicológico necesario.

La pequeña fue asesinada este sábado por su padre, que posteriormente se suicidó, en un crimen de violencia vicaria.

La noche del viernes la madre acudió a la Guardia Civil para denunciar que no tenía noticias de su hija y que temía por su integridad porque, según han explicado a EFE fuentes de la investigación, su expareja le había infligido malos tratos y había amenazado con matar a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

La localidad alicantina vive hoy el segundo día de luto oficial como "muestra de la solidaridad y el respeto de la ciudad de Torrevieja hacia la familia y allegados de la niña y en señal de duelo". EFE