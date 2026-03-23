Espana agencias

Orientadores de Educación apoyan en el colegio de la niña asesinada en Torrevieja

Guardar

Torrevieja (Alicante), 23 mar (EFE).- Personal de la Unidad Específica de Orientación (UEO) de la conselleria valenciana de Educación se han puesto este lunes a disposición de las familias y profesionales del colegio de Torrevieja donde recibía clases la niña de 3 años asesinada el pasado viernes por su padre en un caso de violencia vicaria.

Fuentes de la conselleria han indicado hoy a EFE que a primera hora de este lunes el inspector de zona ha acudido al colegio de infantil y primaria Nuestra Señora del Rosario para activar el protocolo de violencia y que orientadores de la UEO analizan la situación y se han puesto a disposición de las familias y profesionales del centro educativo para el apoyo psicológico necesario.

La pequeña fue asesinada este sábado por su padre, que posteriormente se suicidó, en un crimen de violencia vicaria.

La noche del viernes la madre acudió a la Guardia Civil para denunciar que no tenía noticias de su hija y que temía por su integridad porque, según han explicado a EFE fuentes de la investigación, su expareja le había infligido malos tratos y había amenazado con matar a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

La localidad alicantina vive hoy el segundo día de luto oficial como "muestra de la solidaridad y el respeto de la ciudad de Torrevieja hacia la familia y allegados de la niña y en señal de duelo". EFE

Últimas Noticias

Un juez afectado por el caso ataúdes: "Las tumbas de los egipcios se ponían a cubierto para evitar depredadores"

Un juez afectado por el

La AN deja libres a más de 20 investigados tras la doctrina del Constitucional sobre presos en causas secretas

La AN deja libres a

Fiscal de Sala contra violencia machista reclama unidades de valoración forense integral listas en todos los juzgados

Fiscal de Sala contra violencia

La Audiencia Nacional acepta que se investigue el presunto montaje policial contra un exeurodiputado de Podemos

La Audiencia Nacional acepta que

La llegada de Zidane a la selección, sin anuncio oficial, pero cerca de concretarse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso que trabajaba en

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga