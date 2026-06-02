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Nueva York lanza un "pasaporte de barrios" para descentralizar el Mundial de Fútbol 2026

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Nueva York, 2 jun (EFE).- La ciudad de Nueva York presentó este martes en Queens el 'Pasaporte de Barrios de NYC para el Mundial 2026', una iniciativa que busca descentralizar el turismo del torneo futbolístico del icónico centro de la Gran Manzana y Nueva Jersey -donde se juegan los partidos- para dirigirlo hacia diversos puntos de los cinco distritos.

Tanto turistas como neoyorquinos podrán adquirir el documento de más de 30 páginas en puntos estratégicos como bibliotecas públicas y sedes de organizaciones aliadas.

Para llenar sus páginas de sellos con estampas típicas de nueva York, como un gato en una bodega, un concierto de jazz o un bagel, entre otros diseños, los usuarios tendrán que visitar lugares donde se proyecten los partidos o establecimientos locales adheridos.

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"Las personas van a tener este pasaporte que los va a motivar a ir a los distintos condados a ver distintos partidos. Por ejemplo, se recomienda que vengan a Queens para México, para Colombia, e ir a otros condados para los otros juegos", explicó a EFE Natalia Aristizábal, codirectora de Make the Road Nueva York,

Aristizábal, para la ocasión se había puesto una camiseta de la selección de Colombia.

Los sellos que componen el pasaporte fueron creados pro cinco artistas locales. Uno de los encargados de la iconografía es el ilustrador y muralista argentino Adrián Sonni, vecino del barrio de Bed-Stuy (Brooklyn), quien este año obtuvo la ciudadanía estadounidense tras doce años en el país.

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Sonni detalló a EFE que su diseño entrelaza el transporte público neoyorquino con la cultura del fútbol, inspirándose en los trenes elevados que cruzan la ciudad.

En su sello se ve a un metro sonriente con una pelota arriba mientras atraviesa la ciudad, aunque propuso otros modelos como el de la Estatua de la Libertad con una pelota en la mano en vez de una antorcha o una manzana abrazando una pelota.

El artista confesó que para la composición final rememoró referencias históricas del fútbol, como la figura de Diego Maradona y el Mundial de México 1986.

El evento de hoy estaba organizado por la Alcaldía de Nueva York, en colaboración con la organización comunitaria Make the Road NY y la entidad Team Wonder, y se celebró en el barrio de Corona, en el distrito de Queens, conocido por su enorme diversidad y gran comunidad latina.

La semana pasada, el director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York / Nueva Jersey para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Alex Lasry, proyectó un impacto económico superior a los 3.000 millones de dólares y la llegada de 1,2 millones de visitantes a la región durante el Mundial. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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