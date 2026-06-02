Maquinaria pesada trabaja para facilitar accesos al incendio Marismas del Burro en Huelva

Huelva, 2 jun (EFE).- Maquinaria pesada trabaja esta noche en la zona del incendio que se registra en la Reserva Natural de las Marismas del Burro, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), para facilitar accesos a los equipos del Plan Infoca a la zona afectada.

Así lo ha señalado el dispositivo de prevención y extinción desde donde, además, se ha explicado que "el principal desafío" de este incendio es el acceso.

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"En la zona norte solo se puede trabajar cuando baja la marea, mientras que en los focos del sur no se puede entrar por tierra, lo que dificulta las labores de extinción", han señalado.

Además, han apuntado que pese a que apenas hay llamas sigue saliendo mucho humo porque "el fuego afecta a una marisma con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

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El humo, que sigue siendo muy visible y perceptible al olfato, afecta especialmente al norte de Huelva capital debido al viento de componente noroeste, pero "la situación no presenta un potencial significativo en cuanto a propagación".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Correa, ha informado de que hay dos focos: el primero supone "la reactivación del propio incendio que se produjo el pasado domingo" y el segundo, "es nuevo y provocado por los fuertes vientos que durante la noche del lunes al martes hemos sufrido en todo ese terreno".

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Desde el 112 se han hecho una serie de recomendaciones ante la presencia de humo blanco denso en distintos puntos de la provincia, especialmente, en Gibraleón y Huelva capital.

De esta forma, se ha indicado que en prevención, se cierren puertas y ventanas; se evite la exposición al humo y el acercarse a las zonas donde éste es más denso para verlo o hacer fotos.

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Asimismo, se llama a proteger especialmente a mayores, niños y a personas con patologías respiratorias.

La Reserva Natural de la Marisma del Burro se encuentra en la desembocadura del los ríos Tinto y Odiel, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva.

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Se declaró en 1984 como Reserva Integral y reclasificada como Reserva Natural; tiene una superficie de 597 hectáreas, al encontrarse incluida en el Paraje Natural Marismas del Odiel, recaen sobre esta área otras figuras de protección como son espacio protegido Red Natura 2000, LIC, ZEC y ZEPA Marismas del Odiel, con el código internacional ES0000025, Sitio Ramsar Marismas del Odiel y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. EFE

lra/plv