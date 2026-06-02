Espana agencias

Asciende a tres el número de fallecidos en celebraciones por victoria del PSG

Guardar
Google icon

París, 2 jun (EFE).- Tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, informó este martes la Fiscalía de la capital francesa.

Dos hombres perdieron la vida tras caer al río Sena, mientras que un tercero -el primero del que se informó- falleció en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París, tras quitar otros individuos las señalización de dirección prohibida.

PUBLICIDAD

Según las precisiones facilitadas hoy, el sábado por la noche, en el distrito 5 de París, la policía fue alertada de que un hombre, nacido en Ruanda en 1997, había caído al Sena.

Los testigos señalaron que el hombre saltó intencionadamente al río, de dónde lo rescató la brigada fluvial del cuerpo de bomberos y fue trasladado de urgencia al hospital Hôtel-Dieu en estado crítico, pero falleció finalmente este martes.

PUBLICIDAD

Previamente, el domingo por la mañana, otro hombre fue encontrado sin vida en el Sena cerca del puente Louis-Philippe. Según la Fiscalía, habría caído al agua cerca del Pont-au-Change, y a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo reanimar.

En ambos casos hay abiertas sendas investigaciones para determinar las causas de los dos fallecimientos.

Además, un tercer hombre murió en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París durante la misma noche de las celebraciones el pasado sábado.

Las festividades por la victoria del PSG estuvieron también marcadas por disturbios en varios puntos de la ciudad, aunque las autoridades no han reportado aún la cuantía de los daños materiales.

Según las autoridades francesas, los festejos tras la final de la Liga de Campeones degeneraron en degradaciones de mobiliario urbano, pillaje de establecimientos y ataques contra fuerzas del orden.

Ello dio lugar a la detención de 890 personas (un 45 % que en las mismas celebraciones de 2025), 178 agentes de las fuerzas del orden heridos y algo más de 200 participantes también heridos. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maestros mexicanos derriban estatuas del Mundial en medio de protestas

Infobae

Aemet: "No hay una correlación clara y directa" entre El Niño y el tiempo en España

Infobae

Nueva York lanza un "pasaporte de barrios" para descentralizar el Mundial de Fútbol 2026

Infobae

97-98. La Laguna Tenerife silencia el Movistar Arena a base de triples

Infobae

2-1. El Fraga culmina la remontada ante el Telecable y luchará por su primera Liga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

ECONOMÍA

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

Un jefe quitó los taburetes de los cajeros de un supermercado porque le molestaba que se sentaran y en dos semanas tuvo que rectificar: qué dice la ley en España

DEPORTES

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”