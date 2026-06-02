Maestros mexicanos derriban estatuas del Mundial en medio de protestas

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvieron a bloquear este martes la avenida Reforma, una de las principales vías urbanas de Ciudad de México, y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de fútbol de 2026.

Algunas de ellas, instaladas por el Gobierno de la Ciudad de México para ambientar el Mundial, fueron marcadas con mensajes como "Si no hay solución, no rodará el balón".

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Previamente, los maestros cortaron también el paso a los vehículos en Circuito Interior, una de las vialidades más importantes y extensas de la Ciudad de México, escalando así sus protestas con una medida de presión a la que ya habían recurrido la semana pasada y que generó embotellamientos en el tráfico urbano.

Los maestros ya habían anunciado su intención de escalar las protestas pese al diálogo en curso con el Gobierno federal ante la "inacción" de las autoridades, y amenazan con boicotear la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en México si no se atienden sus demandas de mejoras salariales.

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Desde el Ejecutivo mexicano, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció el inicio de la mesa de trabajo con representantes de la CNTE junto a la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez.

"Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio", subrayó Delgado en sus redes sociales.

El lunes, miles de docentes protagonizaron una movilización que derivó en forcejeos con policías en los accesos al Zócalo, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y golpearon vallas de seguridad.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la mesa de diálogo de este martes pero criticó que en la protesta del Zócalo hubo "mucha provocación" ya que, según aseguró, quienes generaron los incidentes no eran maestros.

Los manifestantes han advertido que podrían intensificar sus acciones de protesta durante la celebración del Mundial de fútbol de 2026, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. EFE

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(Foto) (Vívideo)