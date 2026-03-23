Los acusados por el crimen de El Torrejón de Huelva se declaran inocentes y las defensas piden la absolución

La Fiscalía ha retirado su acusación contra dos de los once procesados, el padre del presunto autor de la puñalada mortal y el hijo del acusado que sufrió una herida grave, después de considerar que no participaron directamente en los hechos. Según consignó el medio Europa Press, este desarrollo se produjo en el contexto del proceso judicial por la muerte de un hombre de 48 años en 2020, tras una reyerta registrada en la barriada de El Torrejón, en Huelva. El tribunal popular inició la deliberación tras la exposición de los argumentos finales, en un proceso marcado por la existencia de diversas interpretaciones de lo sucedido y un intenso debate entre las partes acerca de la responsabilidad penal de los acusados.

De acuerdo con Europa Press, en la última sesión del juicio, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, la mayoría de los acusados ejerció su derecho a la última palabra. Diez de los once procesados, excluyendo al señalado como autor material de la puñalada mortal, se declararon inocentes y solicitaron a través de sus defensas un veredicto de "no culpabilidad", argumentando la inexistencia de pruebas que permitan fundamentar una condena por homicidio o asesinato.

Europa Press reportó que las defensas han pedido al jurado la absolución de sus representados en base al principio de presunción de inocencia e invocaron el principio de 'In Dubio Pro Reo', recordando que cualquier duda en la valoración de la prueba debe resolverse a favor de los encausados. Uno de los letrados de la defensa expresó: "No hay huellas, no hay armas, no hay nada", subrayando la supuesta carencia absoluta de pruebas incriminatorias y pidiendo la aplicación de atenuantes de legítima defensa y dilaciones indebidas si procede.

En las conclusiones finales, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 15 años de prisión para el principal acusado por homicidio y solicitó 13 años para cuatro procesados más por el mismo cargo. Para los otros acusados, pidió cuatro años por un delito de lesiones cualificadas. El abogado de la acusación particular que representa a varios hermanos de la víctima respaldó la petición fiscal, aunque otro representante de la acusación —en nombre de otra de las hermanas— planteó una rebaja de la calificación jurídica de asesinato a homicidio y solicitó para el tío del principal acusado 15 años de prisión, al aducir reincidencia, así como 13 años para el resto, al considerar que todos habrían participado de alguna manera en la muerte del hombre.

Por otra parte, la acusación particular que representa al fallecido, a la madre y a uno de los hermanos sostuvo su solicitud inicial, defendiendo que existió asesinato con alevosía y ensañamiento. Atribuyó a los once acusados la "autoría conjunta" y pidió 25 años de cárcel para cada uno. Desde esa posición, el letrado recalcó la existencia de 29 lesiones documentadas en el cuerpo de la víctima como prueba de la intensidad de la agresión. Argumentó que estos hechos supondrían un "plus de sufrimiento" y reiteró que cuando la víctima se hallaba en el suelo, los golpes continuaron, lo que, en su opinión, evidenciaría alevosía y ensañamiento.

El fiscal, según detalló Europa Press, sostuvo que el fallecido portaba un cuchillo de entrada, aunque uno de los acusados resultó herido por dicha arma, hecho que, según el fiscal, pudo haber sido mortal. El Ministerio Fiscal dejó claro que no considera que existan alevosía ni ensañamiento, pero cree demostrado el abuso de superioridad, dado que el ataque se produjo en una proporción de "once contra uno". Argumentó que un grupo de personas que no tiene intención de matar "no contribuye a la situación de indefensión" de la víctima con tal desproporción numérica. Asimismo, mencionó que en la camiseta del principal acusado se hallaron restos de sangre del fallecido y del hermano del acusado, quien también resultó apuñalado.

El segundo abogado de la acusación particular situó el caso dentro del delito de homicidio, calificando a todos los acusados como "coautores necesarios" independientemente de las lesiones específicas causadas por cada uno. Cuestionó por qué se llamó de manera urgente al principal acusado a la vivienda de su padre después de una supuesta conciliación con el hermano de la víctima, argumentando que la rápida convocatoria podría indicar una preparación para la agresión que acabó con la vida del hombre.

La tercera acusación particular rechazó la narrativa según la cual la víctima habría causado la confrontación por acoso a una menor, hija del principal acusado, subrayando que "no se ha logrado acreditar" esa hipótesis y que el problema inicial estaba relacionado con una fuga de agua. Según esta parte, si la víctima efectivamente hubiese ido en busca del principal acusado portando un cuchillo, resulta dudoso que el cadáver y las armas hallados estuvieran a 200 metros de la casa del padre del presunto autor material.

En cuanto al desarrollo previo al suceso, Europa Press consignó discrepancias relevantes en las versiones presentadas por familiares de las partes. Las defensas alegaron que los testimonios han sido inconsistentes a lo largo de la instrucción y en el juicio, y apuntaron que las declaraciones iniciales cambiaron en varias ocasiones. Según los abogados defensores, varias testigos declararon haber estado presentes durante la reyerta, aunque la defensa sostiene lo contrario. Además, destacaron que los acusados han permanecido en libertad porque, en opinión de la jueza instructora, las declaraciones de los familiares de la víctima no reunían criterios de coherencia.

Las partes también difirieron en la interpretación de los hallazgos forenses y policiales. En relación a los tiempos, el fiscal refirió que las llamadas a Emergencias 112 por parte de las hermanas se efectuaron a las 13:20 horas, mientras que la pelea comenzó a las 13:30 y el fallecimiento ocurrió a las 13:45, conforme a los informes del forense. El acusado principal admitió en su declaración haber participado en el enfrentamiento y portar un palo durante la riña. Tanto el atestado policial como las pruebas periciales y testimonios aportados en el juicio han sido clave para las acusaciones, que defienden que todos los procesados actuaron con intención de causar la muerte.

En cuanto a las solicitudes finales, las defensas insistieron en que la falta de pruebas directas imposibilita una condena, subrayando la inexistencia de elementos materiales incriminatorios como armas, huellas o evidencias físicas directas. Consideran que solo procedería condenar a su defendido principal por lesiones y siempre con atenuantes.

El jurado recibe este martes el objeto del veredicto y queda habilitado para comenzar la deliberación, en la que deberá analizar las pruebas presentadas, los argumentos de las partes y decidir la responsabilidad penal de los acusados por los delitos imputados en relación a los hechos ocurridos en la barriada de El Torrejón de Huelva en 2020, detalló Europa Press.