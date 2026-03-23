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El caso del 'Gordo' en Villamanín (León): sin denuncias de momento, empieza el reparto

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León, 23 mar (EFE).- La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), que vendió más participaciones que las respaldadas por décimos en el premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad, empezará este martes a repartir el dinero entre quienes se han registrado en la web después de que haya finalizado el plazo para hacerlo y sin que haya conocimiento de denuncias, lo que paralizaría el proceso.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de algo menos de mil habitantes y situado en la nacional 630 entre León y Asturias, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad ya que los miembros de la Comisión de Fiestas habían elegido el número 79.432, agraciado con el ‘Gordo’, para vender participaciones a un precio de cinco euros, uno de ellos de recargo, que serviría para recaudar dinero para las actividades que organizan en el pueblo.

Vendieron 450 participaciones de las que cada comprador jugaba cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una de ellas tendría asociado un premio de 80.000 euros.

Un par de días después se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que, de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos.

Faltaban diez décimos que la Comisión nunca llegó a adquirir lo que, a 400.000 euros por décimo, se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros.

La comisión aceptó que, siempre que no se interpusieran denuncias, aportaría los premios de sus componentes, unos dos millones de euros, y el resto se cubriría con la renuncia de los premiados a un diez por ciento de cada una de las participaciones.

De este modo, tras descontar el impuesto correspondiente, más el diez por ciento de la quita acordada por los propietarios de las participaciones, cada una de ellas tendrá un premio de 59.000 euros.

La web que la Comisión habilitó para consignar las participaciones, trámite obligatorio para poder cobrar, cerró este domingo la opción de registro, por lo que todas las papeletas que no hayan sido registradas ya no tendrán opción a premio.

En esa página, quienes registraban su papeleta debían responder si aceptaban o no el acuerdo que se alcanzó a finales de diciembre: una quita de un diez por ciento en cada una de las participaciones para que todos los agraciados pudiesen cobrar, incluidos aquellos que poseían una de las cincuenta papeletas que no tenían respaldo de décimo.

"Los que han dicho que sí es porque no van a judicializar este asunto porque a eso se comprometían aceptando el acuerdo. Y los que han dicho que no aceptan la quita, que ha sido un porcentaje ínfimo, también van a cobrar la cantidad correspondiente a cada papeleta, pero se reservan su derecho a pelear judicialmente por la diferencia", han señalado, en declaraciones a EFE, fuentes cercanas a la Comisión.

Lo que está claro" aseguran las mismas fuentes, es que "no van a retrasar el pago los que no han suscrito el acuerdo". "Todo el mundo va a cobrar", aseguran.

De este modo, a partir de este martes la entidad bancaria comenzará a realizar los pagos a los agraciados en un proceso en el que se asignará un día y hora específicos para que cada premiado acuda a la sucursal bancaria para hacer efectivo su premio.

La cantidad acordada en ese pacto al que se llegó tras una votación con los propietarios de las participaciones es de 59.000 euros por cada una de las papeletas, aunque puede que sea "algo más" teniendo en cuenta que "no se ha registrado en la web el cien por cien" de las 450 papeletas vendidas.

"La gente ha entendido que era un error y la Comisión ha llevado todo el proceso de una forma transparente. Su preocupación siempre ha sido hacer las cosas perfectas, de una forma legal, han sido unos meses muy difíciles para ellos y ahora ven cerca, por fin, el final del proceso", han asegurado las mismas fuentes.

Después de tres meses desde que la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) vendiese más participaciones de las respaldadas por décimos del número 79.432, agraciado con el premio 'Gordo' de la lotería de Navidad, el caso empieza a resolverse. EFE

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