Abascal loa a Orban y lamenta que "quieran acabar con él": "Es el verdadero protector de Europa"

Santiago Abascal aseguró en Budapest que Viktor Orban, como primer ministro de Hungría, representa una alternativa política en auge en Europa, al sostener que el modelo húngaro está ganando espacio en el continente ante la presión internacional y los cuestionamientos externos. Según reportó Europa Press, el dirigente afirmó que hay quienes “quieren acabar” con Orban precisamente por encabezar este modelo diferente, aunque evitó precisar quién ejerce esa presión.

Durante su intervención en el acto realizado en la capital húngara, en el contexto de las elecciones nacionales del 12 de abril, Abascal elogió el liderazgo de Orban al destacar su “fidelidad a la palabra” y su compromiso exclusivo con los intereses de Hungría y de la población húngara. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el líder de Vox defendió que el mandatario “nunca decepciona” y sostuvo que siempre tiene claridad sobre sus posiciones y los objetivos que defiende.

El dirigente español criticó la actitud de otros políticos europeos, quienes —según sus palabras— buscan el “camino fácil y cómodo” cuando enfrentan denuncias, atribuyendo toda responsabilidad a Bruselas “como si ellos no tuvieran nada que ver”. En contraste, describió a Orban como “un hombre valiente” que ha defendido tanto a su país como a otros miembros de la Unión Europea, llegando incluso a enfrentar amenazas. Abascal señaló que tanto Orban como su partido han intervenido en el Consejo Europeo para bloquear iniciativas de la Comisión Europea que él calificó como “auténticos disparates”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Abascal insistió en nombrar al primer ministro húngaro como “el verdadero protector de Europa”. Explicó que, desde su perspectiva, Orban ha demostrado la viabilidad de “un camino distinto”, y afirmó que las acciones para desplazarlo del liderazgo buscan también eliminar esa “alternativa de éxito” que, según él, ha ganado fuerza y extensión dentro del continente europeo.

La jornada en Budapest coincidió con una petición de explicaciones formulada por la Comisión Europea dirigida al Gobierno húngaro. El órgano comunitario reaccionó ante informaciones, publicadas por ‘The Washington Post’ y citadas por Europa Press, en las que se acusa al ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, de compartir con Rusia datos sobre debates confidenciales ocurridos en reuniones de los ministros de la Unión Europea. Hasta el momento, la Comisión Europea no anunció medidas concretas pero expresó inquietud ante estas filtraciones descritas como “preocupantes”.

El medio Europa Press detalló que dichas informaciones provenientes del diario estadounidense se apoyan en fuentes diplomáticas, quienes aseguran que el ejecutivo de Budapest ha transmitido al Kremlin, durante años, el contenido de las deliberaciones a puerta cerrada que tienen lugar en el Consejo de la UE. Según la publicación de ‘The Washington Post’, Szijjártó mantiene contacto con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, realizando llamadas durante los recesos de las reuniones con los otros veintisiete ministros, para trasladarle información directa sobre lo discutido y, eventualmente, coordinar respuestas.

Szijjártó negó las acusaciones en sus redes sociales y las calificó de “informaciones falsas”, de acuerdo con Europa Press. El canciller húngaro además responsabilizó a Varsovia de usar estos señalamientos para favorecer al partido opositor Tisza, lo que —a su parecer— busca desencadenar la instauración de un “gobierno títere pro-guerra” en Hungría.

Abascal, en sus palabras durante el acto en Budapest, no hizo referencia explícita a la polémica con Rusia ni a la reacción de Bruselas, según lo publicado por Europa Press, concentrando su intervención en resaltar el liderazgo de Orban y su visión de un modelo político diferenciado en Europa, en el que considera que incrementa su influencia y respaldo a lo largo del continente.