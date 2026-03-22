Joan Garcia repite en un once con Araujo lateral; Ilias titular en su regreso al Camp Nou

Barcelona, 22 mar (EFE).- La titularidad del portero español Joan Garcia, que era duda, y la inclusión del uruguayo Ronald Araujo en el lateral derecho son las principales novedades del once que presenta el Barcelona para recibir al Rayo Vallecano (14:00 CET) en el Spotify Camp Nou.

El flamante convocado por Luis de la Fuente para los dos amistosos de España antes del Mundial no descansará después de que las pruebas médicas confirmaran que las molestias que le hicieron pedir el cambio ante el Newcastle inglés quedaron en un susto.

Asimismo, Araujo, que no era titular en un partido de Liga desde antes de apartarse de la dinámica del equipo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, completa una zaga en la que Joao Cancelo, Pau Cubarsí y Gerard Martín repiten respecto al último compromiso europeo.

Por su parte, en el Rayo Vallecano la principal novedad será el regreso a la titularidad del extremo marroquí Ilias Akhomach, que no jugó el último partido por unas molestias en su tobillo izquierdo, y que volverá al Spotify Camp Nou.

El delantero formado en el fútbol base del Barcelona, que llegó a debutar en el primer equipo, completa un ataque junto a Jorge de Frutos y Fran Pérez, que fue suplente en la clasificación del Rayo Vallecano a cuartos de final de la Liga Conferencia.

Alineaciones confirmadas:

Barcelona: Garcia; Araujo, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino; Gumbau, Díaz, Valentín, Akhomach, de Frutos y Pérez. EFE

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