132-111. Shai y los Thunder se bajan al barro en Washington

Albert Traver

Washington, 21 mar (EFE).- Los Oklahoma City Thunder sufrieron más de lo previsto este sábado para imponerse a los Washington Wizards por 132-111 en un partido bronco que acabó con las expulsiones de Jaylin Williams, Cason Wallace y Ajay Mitchell por enzarzarse en una pelea.

Las bajas de Williams, Wallace y Mitchell, que con toda seguridad serán sancionados por la liga, suponen un contratiempo importante para los Thunder en este tramo final de la temporada, en el que están tratando de resistir al embate de los San Antonio Spurs al frente del Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander tuvo que sacar a los Thunder del embrollo con 40 puntos.

Los Wizards, que acumulaban 14 derrotas seguidas antes del partido de este sábado, salieron a la pista como si les fuera la vida en ello. Los Thunder, en cambio, quizás pensando que sería un trámite frente a un equipo que lleva semanas inmerso en el 'tanking'.

Pero fue un partido en el que hubo 15 alternancias en el marcador, que estuvo empatado 12 veces y en el que los Thunder no se pusieron con diez puntos de ventaja hasta el último cuarto. Cada vez que lo intentaban, los Wizards respondían apretando los dientes.

Washington apuntaló su buen partido desde el perímetro (15 de 31 en los primeros tres cuartos) y sobre todo con las ganas de sus jóvenes jugadores de demostrar ante el campeón que tienen más calidad de la que muestran las estadísticas.

Y es que Thunder (55-15) y Wizards (16-54) son prácticamente cara y cruz.

El primer cuarto terminó con empate 32-32 y los Thunder se fueron al descanso con una escasa ventaja de 69-64, muestra de la igualdad que, contra todo pronóstico, se vivió en el Capital One Arena.

Poco antes del descanso, a escasos 27 segundos, estalló una pelea masiva provocada por un rifirrafe entre Jaylin Williams y Justin Champagnie, pero en la que se vieron implicados prácticamente todos los jugadores después de Champagnie tocase la cara a Ajay Mitchell.

Gilgeous-Alexander tuvo que llevarse a Mitchell a rastras hacia el túnel de vestuarios una vez logró sacarlo del tumulto.

No hizo falta que volviera. Los árbitros le expulsaron junto a sus compañeros Jaylin Williams y Cason Wallace, así como a Champagnie de los Wizards, castigando además con cuatro técnicas a Oklahoma City y con dos a Washington.

Los dos equipos saltaron pasados de revoluciones al segundo tiempo tras esa pelea irresoluta, interrumpida solo por el cronómetro. Los Wizards volvieron a ponerse por delante, pero Gilgeous-Alexander dio un paso al frente con 16 puntos en el cuarto.

El partido terminó con el tercer cuarto. Los Thunder abrieron el último parcial con un 0-13 y Washington se quedó en blanco prácticamente seis minutos, hasta un triple de Bub Carrington para unos Wizards que no dejaron de luchar.

Carrington terminó el partido con 19 puntos, mientras que el francés Bilal Coulibaly firmó 21.

Para los Thunder, además de los 40 puntos de Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren firmó 18 puntos y 10 rebotes, Jared McCain metió otros 18 puntos e Isaiah Hartenstein terminó con 20 rebotes y 10 asistencias.

Al final los Thunder se anotaron el partido 132-111. Undécimo triunfo seguido de Oklahoma City (56-15); decimoquinta derrota de los Wizards (16-54).

Fue una visita accidentada la de los Thunder a Washington, incluso con cierta polémica tras quedarse sin visitar la Casa Blanca, como es tradición entre los campeones de las grandes ligas estadounidenses que pasan por la capital, alegando un problema de agenda. EFE