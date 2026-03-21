EH Bildu critica a Sánchez la reducción de impuestos "que engorda los beneficios de grandes empresas energéticas"

Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, señaló que la suma de los parlamentarios situados “a la izquierda” del Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar representa actualmente una mayoría en la Cámara Baja, situación que, a su juicio, exige “un ejercicio de responsabilidad” orientado a promover políticas que refuercen la protección social. Según informó Europa Press, Matute remarcó la necesidad de implementar iniciativas dirigidas a la defensa de los sectores más expuestos ante el contexto de emergencia económica provocado por la guerra y el encarecimiento de la energía, a la vez que criticó la estrategia del Ejecutivo central de mantener rebajas fiscales que, en su opinión, han favorecido históricamente a las grandes empresas energéticas.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Matute lamentó que el Gobierno continúe optando por la reducción de tributos en el paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez, en respuesta a los efectos económicos derivados del conflicto en Ucrania. El diputado expresó que esa política “se ha demostrado en crisis anteriores que no hacen sino engordar los beneficios de las grandes empresas energéticas”, reafirmando su postura crítica frente a la continuidad de incentivos que benefician de manera extraordinaria a sectores empresariales con elevados ingresos.

El medio Europa Press detalló que Matute también subrayó la ausencia de impuestos sobre los beneficios extraordinarios generados por grandes compañías energéticas durante la crisis, reivindicando la necesidad de incluir esta opción en la agenda política del Ejecutivo. Según el portavoz adjunto de EH Bildu, “hay medidas interesantes” en la iniciativa gubernamental, como la prohibición de cortes de suministros para personas en situación de dificultad, la extensión de ayudas a empresas electrointensivas y el refuerzo de mecanismos de protección social. Matute destacó estos aspectos como avances positivos, pero insistió en que resulta problemático cualquier acción oficial que mantenga o refuerce la tendencia de incremento de beneficios para los sectores empresariales más fuertes, especialmente en el ámbito energético.

En la entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, Matute explicó que la preferencia del Gobierno por la rebaja de impuestos responde en parte a la presión de partidos que brindan su apoyo parlamentario al Ejecutivo: “hay una parte de aquellos partidos que apoyan al Gobierno que entienden que por ahí sí están dispuestos a transigir, pero no por otras medidas que les resultan más extremas”, utilizando el término “extremas” para describir aquellas iniciativas que afectarían directamente los resultados económicos de grandes compañías. Matute apeló a que el Ejecutivo “entienda” que las dificultades económicas que afrontan muchos ciudadanos, desde el temor a cumplir con el pago de la hipoteca hasta la incapacidad de afrontar subidas en el alquiler por el aumento de precios, requieren respuestas más contundentes de carácter social.

El medio Europa Press reportó que el diputado advirtió sobre los riesgos de priorizar alianzas políticas a corto plazo sobre la estabilidad electoral a futuro. Ante la pregunta de si las medidas contempladas buscan “amarrar” el apoyo de formaciones como Junts o el PNV, Matute manifestó su desacuerdo con una visión centrada en el corto plazo: “La política no es solo un ejercicio de cortoplacismo”, remarcó. En cuanto al retraso en el debate presupuestario motivado por la guerra, Matute sostuvo que el desenlace temporal del trámite resulta secundario frente a la urgencia de crear políticas orientadas a amparar a los más vulnerables: “No nos preocupa tanto que los presupuestos se traigan en marzo, se traigan en abril o se traigan en mayo, como que las políticas que se hagan sean políticas orientadas a defender a la gente más vulnerable”, defendió, según recogió Europa Press.

Consultado acerca de la posibilidad de articular un frente de izquierdas a escala estatal, Matute afirmó que EH Bildu aspira a que exista una contraparte de izquierdas en el Estado español con la que establecer espacios de interlocución y llegar a acuerdos. No obstante, subrayó que la formación vasca no pretende asumir un papel de dirección ni influencia en la organización interna de otras fuerzas políticas del Estado. “No nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizar nuestra casa, en Euskal Herria Bildu somos así de peculiares. Creemos que acertamos y nos equivocamos nosotros y nosotras, y creemos que en justa reciprocidad nosotros no tenemos que ser los que les digan a nadie cómo tienen que organizar su casa y cómo tienen que reorganizar o reestructurar su propuesta política”, indicó el portavoz. Matute expresó el deseo de que llegue a consolidarse en el ámbito estatal una opción de izquierda federalista estructurada, tal como recogió Europa Press.

A lo largo de su intervención, Matute reiteró la exigencia de replantear las prioridades del Ejecutivo central en el diseño de las políticas económicas y sociales implementadas ante la actual crisis. Sostuvo que las experiencias previas en la adopción de rebajas fiscales durante contextos de dificultad han derivado en beneficios desproporcionados para las grandes firmas del sector energético, sin suponer mejoras sustanciales para la clase trabajadora. El diputado defendió que cualquier acción dirigida a la gestión de la crisis debe partir del diagnóstico de las necesidades de la mayoría social y priorizar la protección efectiva ante el encarecimiento de los servicios básicos y el aumento de la precariedad de familias vulnerables.

Europa Press recogió también la advertencia de Matute sobre las consecuencias de orientar la negociación política hacia la satisfacción de las demandas de partidos minoritarios con una visión pragmática y coyuntural, relegando la atención de las necesidades estructurales de la población. A juicio del dirigente de EH Bildu, la actual mayoría parlamentaria a la izquierda del Gobierno constituye una oportunidad para impulsar una agenda de transformación social y fiscal que incida sobre los beneficios de las grandes empresas y fortalezca las medidas de protección de la ciudadanía.

En referencia a la demora en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, atribuida al impacto de la guerra, Matute consideró que el principal desafío consiste en implementar políticas eficaces frente a la situación de emergencia. El portavoz avisó que el debate sobre el calendario presupuestario resulta secundario frente a la calidad y orientación de las medidas finalmente adoptadas para atender las demandas de los sectores más vulnerables.

Durante la entrevista retransmitida por RNE y destacada por Europa Press, Matute insistió en la importancia de que el Ejecutivo promueva reformas que prioricen a la “mayoría social” sobre los intereses empresariales y mostró su disposición a colaborar con otras fuerzas progresistas siempre que ello derive en avances para la población.