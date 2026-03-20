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Podemos tacha de "ineficaz" el plan anticrisis del Gobierno y avisa que solo da apoyo a intervención de precios

Irene Montero advierte que la bancada morada no garantiza respaldo en el Congreso mientras el Ejecutivo no acepte intervenir alquiler, energía y productos básicos, alegando que el paquete gubernamental favorece a grandes compañías y no protege a la ciudadanía

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Irene Montero, eurodiputada y figura destacada de Podemos, planteó que el Gobierno central debe intervenir directamente en los mercados de la vivienda, la energía y los productos básicos si aspira a obtener el respaldo parlamentario de su formación. Según reportó el medio, Montero declaró ante los medios que Podemos no garantiza su apoyo en el Congreso mientras el Ejecutivo no asuma un rol más activo en la contención de precios, reiterando la exigencia de topes y regulaciones dirigidas a proteger a la ciudadanía frente al encarecimiento de los gastos esenciales.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Montero calificó de “injustas y profundamente ineficaces” las medidas del llamado plan anticrisis promovido por el Gobierno. Durante su intervención ante los medios tras asistir a un acto en homenaje a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, la también número dos de Podemos puntualizó que su partido solo estaría dispuesto a votar a favor de propuestas gubernamentales que incluyan la intervención en el mercado del alquiler, la fijación de precios máximos para los alimentos, la energía y productos considerados de primera necesidad.

La eurodiputada manifestó que las disposiciones incorporadas mediante dos decretos recientes del Ejecutivo no resultan adecuadas para reducir los precios que afectan a la población. Argumentó que, según su análisis, tales medidas podrían incluso incrementar los beneficios de las grandes empresas, sin ofrecer alivio a quienes enfrentan los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la guerra, a la que calificó de instrumento “injusto”. La dirigente de Podemos sostuvo además que las políticas presentadas son similares a las propuestas por el Partido Popular, en las que, a su entender, se priorizan los intereses empresariales sobre las necesidades de la sociedad.

El medio detalló que, entre los principales puntos reclamados por Podemos, se encuentra la exigencia de nuevas regulaciones en el mercado de la vivienda. Plantean la necesidad de impedir subidas de precios en los alquileres, al reconocer que el coste residencial representa uno de los problemas económicos más apremiantes para muchas familias. Respecto a los alimentos y la energía, Montero insistió en la importancia de establecer límites a los precios como mecanismo para proteger el poder adquisitivo y evitar aumentos que, según explicó, resultan insostenibles para amplios sectores de la ciudadanía.

Montero subrayó que el respaldo parlamentario de Podemos a futuras medidas del Gobierno depende plenamente de la inclusión de estas demandas. Señaló que su formación no otorgará un apoyo “automático” o “incondicional” si el Ejecutivo no introduce reformas sustanciales en los rubros mencionados. Además, la dirigente vinculó la necesidad de dichas intervenciones con la defensa de los intereses públicos frente a prácticas económicas que, a su entender, favorecen a grandes compañías en detrimento de la mayoría social.

Según publicó el medio, la líder de Podemos expresó su desacuerdo con la estrategia gubernamental actual, a la que atribuyó la ausencia de impactos efectivos para disminuir los precios. Reiteró que la protección de las familias debe constituirse en prioridad y que la política económica requiere un compromiso adicional para impedir que el conflicto internacional repercuta de manera negativa sobre la economía doméstica.

Finalmente, la posición de Montero evidenció un distanciamiento entre Podemos y otros sectores progresistas del Congreso en torno a las medidas anticrisis. El medio resaltó la advertencia explícita de Montero acerca de que su grupo solo considera apoyar políticas orientadas a la intervención directa en los precios clave, como alimentos, energía y vivienda. Las declaraciones de la eurodiputada se presentaron en un contexto de críticas hacia la respuesta hasta ahora ofrecida por el Gobierno, aportando claridad respecto a las condiciones que Podemos plantea como imprescindibles para su voto parlamentario en temas económicos.

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