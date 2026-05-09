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Pagan 39.500 euros por tener durante un año el "pendón" de la Virgen de la Bella

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Lepe (Huelva), 9 may (EFE).- Un grupo de amigos ha pagado 39.500 euros para tener en su casa durante un año el "Pendón", la única réplica oficial de la patrona de Lepe (Huelva), Nuestra Señora de la Bella, que se subasta cada año con motivo de su romería.

La subasta se ha cerrado pasadas las doce de la noche, nada más terminar el camino de ida de la romería, la de más duración de las que se celebran en la provincia de Huelva, ya que sus primeros actos tienen lugar el viernes por la tarde y termina en la madrugada del martes.

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La subasta del pendón es abierta por los "rematantes de la edición" del año anterior y son muchas las personas que pujan por llevarse a casa este icono, la única réplica "oficial y bendecida" de la Virgen de la Bella, una imagen que, según la leyenda, fue encontrada por unos pescadores cerca de donde hoy se celebra la romería, hace más de 500 años.

Este año, además, tiene una especial importancia, ya que la romería lepera celebra su 60 aniversario.

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La cifra ganadora supera los 36.000 euros de 2025 y los 32.500 de la edición de 2024, y se acercan a los 43.000 de 2023, el récord de esta subasta, mientras que fueron 42.000 en 2022, lejos ya de los 24.000 de 2019 o los 30.000 de 2006 y 2009.

La puja ha llegado a tener tanto seguimiento que ha habido años como el de 2007 en el que se abrió con un precio de salida de 12.000 euros, aunque la cifra de apertura es libre y no marca ningún baremo inicial.

Cerrar la subasta da derecho a los rematantes a tener en su casa el pendón durante todo un año, hasta la romería siguiente, así como a presidir los actos oficiales que celebre la Hermandad de La Bella durante esa anualidad.

Además, durante el año es llevado a las casas de los vecinos que lo soliciten, sobre todo personas enfermas que lo reclaman para tenerlo en su casa durante unas horas. EFE

fcs/plv

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EFE

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