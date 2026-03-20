El PP verá "una a una" las medidas del decreto anticrisis y dice que hay que "rescatar" a los españoles, no al Gobierno

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), acusó al Ejecutivo de retrasar la respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, subrayando que dicha demora ha generado un impacto sostenido en los bolsillos de los ciudadanos. Tal como detalló Europa Press, Gamarra afirmó que “ya hace días y semanas que está afectando a los bolsillos de los españoles”, opinando que el Gobierno antepone la recaudación de fondos a la toma de medidas efectivas en favor de la población.

Según publicó Europa Press, el PP anunció que evaluará “una a una” las iniciativas que se presenten en el marco del decreto anticrisis que el Consejo de Ministros planea aprobar con carácter extraordinario. El Ejecutivo tiene previsto incluir, entre otras propuestas, la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, una reducción que distintas fuentes conocedoras han confirmado al medio. Además, este plan contemplaría rebajas fiscales en la electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y medidas orientadas a garantizar el suministro energético en el contexto del conflicto internacional.

La dirigente popular, al ser consultada sobre si su partido apoyará las rebajas fiscales que han reclamado en anteriores ocasiones, remarcó que el PP esperará a conocer la totalidad del decreto y estudiará en detalle cada uno de los puntos antes de fijar una posición. Señaló que “veremos uno a uno y cuando veamos todo lo que dice ese real decreto ya lo valoraremos”, insistiendo en que el PP no pretende “salvar” al Gobierno, enfocando sus decisiones en beneficio directo de la ciudadanía.

Asimismo, Gamarra trajo a colación el reciente aviso de Alberto Núñez Feijóo, líder popular, durante la sesión de control al presidente Pedro Sánchez en el Congreso. Recordó la advertencia contra el uso reiterado del real decreto para “intentar salvar al Gobierno”, según citó Europa Press. Gamarra, además, criticó la postura del Ejecutivo de Sánchez frente a la justificación dada para posponer la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, la cual atribuyeron al contexto de la guerra en Irán. A su juicio, esta explicación resulta insatisfactoria para la sociedad y consideró que sin presupuesto ni mayoría parlamentaria no se puede gobernar.

La representante del PP también hizo referencia al contexto político, subrayando que, de acuerdo con su visión, el presidente Sánchez intenta sostener su posición pese a un entorno complicado por las acusaciones de corrupción. “Sánchez lo único que hace es resistir y resiste por la corrupción que le rodea. Pero quien tiene que resistir es la sociedad española, no él, y ahí es un problema”, puntualizó Gamarra, según recogió Europa Press.

Por su parte, fuentes del Gobierno citadas por Europa Press indicaron que el Ejecutivo continúa ultimando los detalles de las medidas que se presentarán en el Consejo de Ministros extraordinario que se llevará a cabo el viernes, con vistas a aliviar las presiones económicas resultantes del conflicto internacional. La posible bajada del IVA a los carburantes, junto con las modificaciones fiscales y las garantías relativas al suministro de energía, buscan amortiguar el impacto que la guerra de Irán ha tenido sobre el coste de la vida y el acceso a servicios básicos en España.

Europa Press consignó también que estas propuestas, presentadas como paliativos ante las consecuencias de la guerra, se producen en medio de un intenso debate parlamentario y social sobre la eficacia de los mecanismos del Gobierno para hacer frente a crisis sobrevenidas. El PP ha sostenido que la prioridad debe estar en “rescatar” a los españoles, priorizando sus necesidades diarias ante una escalada de precios, en lugar de centrar los esfuerzos en preservar la estabilidad del Ejecutivo.

La expectativa generada por las posibles medidas ha sido elevada, ya que la reducción de impuestos y el refuerzo de ayudas sociales, especialmente en áreas como el suministro eléctrico y los carburantes, han figurado entre las principales demandas de la oposición y han recibido amplio seguimiento social. El enfoque crítico adoptado por el PP, según enfatiza Europa Press, se fundamenta en la percepción de que las acciones del Ejecutivo resultan tardías y motivadas más por la búsqueda de respaldo político que por una reacción inmediata a los problemas sufridos por la población, en un contexto influido por la guerra externa.

El debate, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, se inscribe en una coyuntura económica marcada por la inflación y la incertidumbre sobre los precios de la energía, así como por cuestionamientos sobre la viabilidad de la actual legislatura sin la aprobación de presupuestos y con una frágil mayoría parlamentaria. La oposición ha dejado claro que no dará luz verde de forma automática a las propuestas del Ejecutivo, reiterando que su criterio se basará en la evaluación de si cada medida redunda “directamente en beneficio de la población”.