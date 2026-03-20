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Delgado (Podemos) reclama a Moreno que se "moje" y plantee un "escudo social" andaluz

Juan Antonio Delgado exige a la Junta nuevas medidas contra la crisis, incluyendo impuestos específicos para grandes patrimonios, más inversión pública y límites al alquiler en respuesta al impacto económico de conflictos internacionales y recortes europeos en Andalucía

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El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, destacó la urgencia de adoptar medidas para enfrentar el impacto de los conflictos internacionales y las recientes decisiones económicas europeas sobre la comunidad autónoma, remarcando la necesidad de revertir exenciones fiscales otorgadas en los últimos años. Según consignó Europa Press, Delgado pidió al presidente andaluz, Juanma Moreno, tomar iniciativas propias y establecer lo que definió como un “escudo social” específico para Andalucía, en respuesta a los desafíos actuales, como la subida de precios derivada de la guerra en Oriente Medio y las consecuencias del acuerdo de Mercosur y la reducción de la Política Agraria Común (PAC).

Delgado, en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, instó a Moreno a “mojarse” y adoptar medidas que protejan particularmente a los sectores sociales más vulnerables. Consideró imprescindible imponer un nuevo impuesto dirigido a las grandes fortunas de Andalucía y reclasificar incentivos anteriores que, de acuerdo con el diputado, han beneficiado principalmente a las rentas más elevadas desde la llegada del Partido Popular a la Junta. El parlamentario cuantificó en unos “mil millones de euros aproximadamente” las bonificaciones fiscales realizadas y sostuvo que “ese dinero ahora se tiene que revertir porque lo necesitamos en estos momentos tan complicados a nivel internacional”.

Según Europa Press, Delgado señaló que los efectos de la guerra afectan principalmente a la población con menos recursos, mientras que las decisiones se toman en beneficio de los grupos más favorecidos. “Al final la guerra la hacen los poderosos, los de arriba, y la pagan siempre los de abajo, y especialmente la gente más vulnerable”, manifestó el parlamentario en la entrevista con Canal Sur. En ese contexto, centró su preocupación en el impacto que la crisis tiene sobre el campo andaluz, resaltando que este sector ya experimenta dificultades a raíz de la reducción de ayudas europeas vinculadas a la PAC y las repercusiones del acuerdo de Mercosur, a lo que se suma la subida de los combustibles generada por la inestabilidad en Oriente Medio.

El medio Europa Press detalló que, para el dirigente de Podemos, la administración autonómica debería priorizar la creación de infraestructuras y servicios fundamentales como hospitales y colegios, y además implementar límites al alquiler. En su argumentación, Delgado subrayó que tales medidas son urgentes para la protección de la ciudadanía andaluza ante el contexto económico y social adverso derivado de factores externos y nacionales.

Respecto a la actuación del Gobierno central, Delgado valoró positivamente que Pedro Sánchez haya anunciado la aprobación de un plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, conocido popularmente como “escudo social nacional”, pero puntualizó que la administración andaluza debe asumir responsabilidades y no delegar únicamente en el Ejecutivo central la respuesta ante la crisis. En palabras del diputado, “está muy bien” que Madrid impulse medidas, pero Moreno tiene que actuar y crear su propio “escudo social andaluz”.

Acerca de la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros, el portavoz de Podemos expresó que el partido evaluará sus contenidos, aunque introdujo un matiz crítico al señalar una tendencia a anunciar medidas sin concreción posterior. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, sostuvo: “Pedro Sánchez es mucho de fuegos artificiales y de grandes anuncios, que después se quedan muchas veces en nada”. Con este comentario, el candidato sugirió la necesidad de implementación efectiva frente a los anuncios públicos.

Delgado reiteró a lo largo de sus intervenciones que el panorama internacional, marcado por conflictos y tensiones, ya condiciona notablemente la economía regional. La subida de los precios de los carburantes es uno de los aspectos que, según el parlamentario de Podemos, agrava especialmente la situación en Andalucía y justifica la llamada a una intervención decidida de la Junta en materia social y fiscal. También alertó sobre la repercusión adversa que puede tener la reducción de fondos provenientes de políticas europeas agrarias, en particular para el sector primario de la comunidad.

Según publicó Europa Press, el diputado insistió en el carácter estructural de las problemáticas que enfrenta Andalucía, enfatizando la insuficiencia de medidas coyunturales y recalcando la necesidad de reformas enfocadas en canalizar recursos hacia los servicios públicos y las familias. La petición de topar el alquiler forma parte de un conjunto de reclamaciones orientadas a mitigar efectos inmediatos de la crisis sobre la población, así como a prevenir mayores desigualdades dentro del territorio andaluz.

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