Matarella asevera que a Europa "le toca saber decir no" a la expansión de confictos "sin final a la vista", como Irán

La Universidad de Salamanca sirvió de escenario para que el presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, tras ser investido doctor Honoris Causa, expusiera su preocupación sobre la multiplicación de crisis armadas en la región del Golfo Pérsico y la erosión del multilateralismo en las relaciones internacionales. Tal como informó Europa Press, Matarella dirigió un mensaje directo a Europa, subrayando la necesidad de rechazar la expansión de conflictos de larga duración y defendiendo la cooperación internacional como principio esencial para preservar la paz y los derechos fundamentales.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del Rey Felipe VI, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y otras autoridades, Matarella abordó específicamente la situación en Irán y su impacto en la estabilidad regional. Según publicó Europa Press, el jefe de Estado italiano alertó sobre el riesgo de que la proliferación de frentes de crisis, manifestados tras el atentado terrorista de Hamás en Israel, coloquen a países como Irán y Líbano, así como al conjunto del Golfo Pérsico, en una senda de inestabilidad sin solución cercana y con consecuencias negativas para las poblaciones locales.

El medio Europa Press detalló que Matarella insistió en que Europa debe “saber decir no” tanto a la extensión de los conflictos como a la perpetuación de la inestabilidad en el vecindario regional. Puso como ejemplo la reciente guerra en Ucrania, cuyo inicio ha fortalecido, a su juicio, la noción de que la agresión puede volverse una práctica regular en el escenario global, restando atención y recursos a crisis humanitarias vigentes, como las derivadas del cambio climático, la seguridad alimentaria, la energía, los riesgos demográficos y los desafíos en materia de salud.

Según consignó Europa Press, Matarella vinculó el debilitamiento del multilateralismo con el resurgimiento de una mentalidad basada en la competencia y los contratos particulares entre Estados, en contraste con las raíces históricas europeas de colaboración y búsqueda de acuerdos comunes, inspiradas en pensadores como Francisco de Vitoria. El mandatario italiano advirtió que la marginación de las Naciones Unidas favorece la aparición de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y socava principios fundamentales del orden internacional acordados desde 1945.

Europa Press puntualizó que en su discurso, Matarella situó a la dignidad humana, la solidaridad y los valores cívicos como los fundamentos de la identidad europea, basados en una herencia de pensamiento ilustrado y ética compartida que ha perdurado a lo largo de los siglos. Remarcó que este compromiso debe sostenerse incluso frente a las crecientes tendencias hacia la intolerancia y la fragmentación política.

En su repaso por las relaciones bilaterales entre España e Italia, Matarella destacó la longevidad y profundidad de los lazos culturales, intelectuales y educativos. Según reportó Europa Press, el presidente italiano evocó figuras como Miguel de Cervantes y Nicolás Maquiavelo, así como a juristas y filósofos de ambas tradiciones, incluyendo a Gaspar Melchor de Jovellanos, Cesare Beccaria, Primo Levi y María Zambrano. El jefe de Estado recordó la historia común de instituciones universitarias, como la fundación cuasi simultánea de las universidades de Salamanca y Nápoles en el siglo XIII, e hizo referencia al programa Erasmus, que actualmente facilita que más de 300 estudiantes italianos realicen estudios en Salamanca y que cada año participan en este intercambio 15.000 jóvenes españoles e italianos.

Durante el acto, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, señaló el rol de Matarella como defensor constante de la legalidad y los valores constitucionales italianos, y lo retrató como representante de una “serenidad institucional” en una época marcada por la fragmentación política y las tensiones internacionales. Corchado advirtió, de acuerdo con Europa Press, que la Unión Europea es más que una estructura institucional o un mercado común, definiéndola como una conversación histórica basada en lenguas, tradiciones y memorias colectivas y alertó sobre los riesgos de su debilitamiento.

El medio Europa Press indicó que el profesor Vicente González, catedrático de Filología Italiana en la USAL, realizó el discurso de reconocimiento, subrayando la trayectoria de Matarella y su estilo de liderazgo asentado en la firmeza institucional y el respeto a la ética pública. González consideró que la Universidad de Salamanca quiso valorar no solo la biografía y pensamiento humanista de Matarella, sino también su modelo de liderazgo, considerado ejemplo de dignificación de la vida pública.

Entre los asistentes al acto, Europa Press reportó la presencia de autoridades políticas nacionales y autonómicas, como la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

La ceremonia finalizó con la interpretación del himno académico “Gaudeamus Igitur” por parte de un coro universitario, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, acto que también fue recordado por Matarella al mencionar que guarda entre sus recuerdos principales el Doctorado Honoris Causa otorgado en 2022 al Rey Felipe VI por la Universidad de Nápoles.