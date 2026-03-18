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Ponsarnau: "Hemos demostrado ambición por estar en semifinales"

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Bilbao, 18 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, acabó especialmente satisfecho de la amplia victoria lograda frente al Petkimspor turco (85-60) porque su equipo "ha demostrado la ambición" de estar en las semifinales de la Copa FUBA Europa a pesar de la gran superioridad respecto a su rival.

"Respetábamos mucho la calidad individual de este equipo porque que tiene capacidad para jugar muy bien, aunque ahora están en una situación difícil en su liga y no están para encontrar su mejor juego. Y en parte no lo han encontrado porque desde el respeto hemos hecho una defensa muy sólida", destacó el técnico en su valoración del choque.

"Corrimos desde la defensa y hemos encontrado nuestros momentos de acierto y de jugar bien a baloncesto. Ahí se ha decidido la eliminatoria", apostilló Ponsarnau "muy satisfecho" también de "hacer llegar el nombre de esta ciudad lo más lejos posible".

El Surne Bilbao, vigente campeón del torneo, se jugará el pase a la final frente al KC Szombathely, verdugo del Bosna Telecom bosnio, en una eliminatoria que se resolverá los días 1 y 8 de abril con el partido de ida de Hungría y la vuelta en Miribilla.

"Este siguiente reto lo vamos a afrontar también desde el máximo respeto a un equipo que si está en semifinales es por méritos propios. Sin ninguna duda vamos a tener que estar sólidos y en su pista aprovechar los buenos momentos y llevar bien los malos para volver aquí y acabar con nuestra gente", reflexionó. EFE

ibn/arh

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