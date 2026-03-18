La jueza que investiga la adjudicación de VPP de Alicante acepta la personación del PSPV como acusación popular

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, ha dictado una providencia en la que acepta la personación del grupo municipal del PSPV como acusación popular.

La decisión de la jueza llega después de que la formación política haya depositado la fianza que le pidió, de 3.000 euros, para acceder a su petición en una providencia anterior, con fecha 3 de marzo de 2026, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tras recibir un escrito de la portavoz socialista en el consistorio alicantino, Ana Barceló, la instructora señaló que "únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado/a y procurador/a y el depósito de la caución citada".