Hoy será noticia. Domingo, 31 de mayo

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PARTIDOS PSOE

Sánchez intervendrá en el congreso de las Juventudes Socialistas

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participará este domingo en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas, en Madrid, un evento que se celebrará en medio de las presiones que está recibiendo por parte de la oposición y de socios de gobierno para que convoque elecciones.

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Será el primer acto público de partido en el que participe después de las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las últimas relativas al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

EL TIEMPO

Temperaturas elevadas para la época y tormentas fuertes en noreste peninsular

Madrid (EFE).- Las temperaturas elevadas continuarán este domingo en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, y por encima de los 38-40 en el Gudalquivir; y se darán chubascos con tormentas localmente fuertes en el Pirineo y vertiente Ibérica oriental.

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Volverá a reinar la estabilidad generalizada con predominio de cielos pocos nubosos o despejados, salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica donde se presentarán cielos nubosos a primera hora, con probables bancos de niebla matinales pero con tendencia a despejar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

fp

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EFE

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