Illa asegura que Iceta "no está vinculado a ninguna trama corrupta"

El presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el presidente de su partido y exministro, Miquel Iceta, "no está vinculado a ninguna trama corrupta".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después de que el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, le haya preguntado por presunta conversaciones de Whatsapp entre el marido de Iceta y Koldo García que apuntan que estaría interesado en guardar armas en Moncloa.

"Hay informaciones muy preocupantes sobre la presunta vinculación de Miquel Iceta, embajador, exministro y gran tenedor de vivienda en la trama corrupta de Koldo", ha dicho el líder popular.

Fernández también ha preguntado a Illa si conocía "el asombroso patrimonio" de Iceta y si cree que conoce realmente al presidente de los socialistas catalanes, y le ha recriminado que se nieguen a dar las explicaciones adecuadas, según él.

UNA PERSONA TRANSPARENTE

Illa le ha respondido que desconoce el patrimonio de Iceta, que nunca le ha interesado conocer el patrimonio de nadie, pero que lo que sí conoce son "los principios" del presidente del PSC, que ha asegurado que es una persona transparente.

"Desconozco su patrimonio pero conozco sus principio", y ha pedido a Fernández dejar de ensuciar la política.