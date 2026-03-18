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El Senado pedirá un informe a la Policía sobre el altercado entre Santaolla y Quiles antes de tomar medidas

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El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha decidido requerir un informe al comisario de la Policía Nacional en la institución sobre el altercado ocurrido hace unas semanas a las puertas de la Cámara Alta entre la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla y el agitador Vito Quiles, así como comprobar el contenido de las imágenes antes de adoptar cualquier medida.

Así se desprende del acta de la reunión de la Mesa del Senado del día posterior al altercado, que se ha publicado este miércoles y ha tenido acceso Europa Press. En este encuentro del órgano de dirección de la Cámara Alta, el PSOE reclamaba medidas y una respuesta unánime en contra de este tipo de actuaciones.

El altercado tuvo lugar el lunes 2 de marzo a la salida de un acto celebrado con motivo del 8 de marzo en el Senado, donde se produjo un enfrentamiento entre Santaolalla y Quiles en el que también se vieron implicados senadores socialistas y tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Según se recoge en el acta de la Mesa del Senado, la vicepresidenta segunda, la socialista Concha Andreu, pide que, si a Vito Quiles no se le puede impedir que acuda a la Cámara Alta, que al menos se "multiplique la respuesta policial".

EL PP SE PREGUNTA QUIÉN ES LA VÍCTIMA

El vicepresidente primero del Senado, el 'popular' Javier Maroto, sostiene que Rollán no tiene competencia policial dentro del recinto de la Cámara, pero no en la plaza de la Marina española, que es donde supuestamente se produjeron los hechos.

Por ello, Maroto cree que el presidente del Senado "no tiene competencia" para pedir cuentas a la Policía Nacional, que depende de un comisario nombrado por el Ministerio del Interior.

Y además, el vicepresidente primero añade que, "visto los vídeos sobre dichos hechos, dependiendo del enfoque puede entenderse que una u otra parte es la verdadera víctima". En su opinión, al no estar reglada en el Senado la retirada de credenciales, ha de actuarse como cuando se expulsa a alguien de la tribuna de público, "no pudiendo impedírsele la entrada posteriormente por ello".

LA POLICÍA PONE CELO EN LOS CASOS MEDIÁTICOS

En este contexto, el presidente del Senado ha asegurado que cuando se ha reunido con el comisario "ha podido comprobar el especial celo que la Policía Nacional pone en el mantenimiento de la seguridad, sobre todo en los casos especialmente mediáticos".

Sin embargo, el secretario cuarto del Senado, el socialista Francisco Fajardo, cree que no puede distinguirse entre el interior del edificio y la plaza extramuros hasta la garita que hay en la entrada a la misma, donde también hay policías nacionales.

Es más, el socialista insiste en reflexionar sobre estos hechos y en tomar alguna medida, por lo que discrepa con Javier Maroto en cuanto a los límites de la facultad de policía.

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