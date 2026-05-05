Espana agencias

Albares dice que no hay pruebas de la relación con Hamás del español detenido por Israel

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que no hay "ninguna prueba" que relacione al ciudadano hispano-palestino Saïf Abukeshek con Hamás, como acusa Israel: "De los informes que yo tengo nada es cierto y si están tan seguros de ello que pongan las pruebas encima de la mesa".

"La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente", ha subrayado Albares en una entrevista en TVE recogida por EFE.

PUBLICIDAD

El ministro se ha referido a la situación de Abukeshek, que viajaba en la flotilla con destino a Gaza y que está acusado de facilitar transferencias financieras al grupo islamista mientras que al activista brasileño Thiago Ávila, detenido junto a él tras ser interceptada la flotilla en la que viajaban rumbo a Gaza, se le imputa apoyar a Hamás.

Ambos vuelven a comparecer este martes en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, donde permanecen detenidos, y el juez decidirá si prorroga su arresto o les deja en libertad.

PUBLICIDAD

Albares ha señalado que el cónsul de España está ya en los juzgados para asistir a Abukeshek, está teniendo acceso a la defensa y se encuentra bien "dentro de las terribles circunstancias" en las que está.

Ha insistido en que ha trasladado varias veces a su homólogo israelí que esta detención es "completamente ilegal" porque ningún agente israelí tiene jurisdicción en aguas internacionales, y ha vuelto a exigir su liberación inmediata.

El titular de Asuntos Exteriores ha subrayado que "nada es cierto" de las acusaciones de Israel contra el activista, emplazando a las autoridades judías a que "las ponga encima de la mesa", pero aún en el caso de que fuera así -ha afirmado- "no se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando la inteligencia artificial va más allá de resolver dudas

Infobae

Detenido por dar varias puñaladas a un agente fuera de servicio que medió en una discusión

Infobae

Luke Evans imprime acento español a la Gala Met con diseño de Palomo Spain y Vivas Carrión

Infobae

Muere apuñalado un joven nigeriano de 20 años en un parque de Madrid

Infobae

El Parlamento navarro traslada sus condolencias y reconoce la labor de Garaikoetxea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

ECONOMÍA

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales