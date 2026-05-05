Albares dice que no hay pruebas de la relación con Hamás del español detenido por Israel

Madrid, 5 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que no hay "ninguna prueba" que relacione al ciudadano hispano-palestino Saïf Abukeshek con Hamás, como acusa Israel: "De los informes que yo tengo nada es cierto y si están tan seguros de ello que pongan las pruebas encima de la mesa".

"La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente", ha subrayado Albares en una entrevista en TVE recogida por EFE.

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El ministro se ha referido a la situación de Abukeshek, que viajaba en la flotilla con destino a Gaza y que está acusado de facilitar transferencias financieras al grupo islamista mientras que al activista brasileño Thiago Ávila, detenido junto a él tras ser interceptada la flotilla en la que viajaban rumbo a Gaza, se le imputa apoyar a Hamás.

Ambos vuelven a comparecer este martes en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, donde permanecen detenidos, y el juez decidirá si prorroga su arresto o les deja en libertad.

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Albares ha señalado que el cónsul de España está ya en los juzgados para asistir a Abukeshek, está teniendo acceso a la defensa y se encuentra bien "dentro de las terribles circunstancias" en las que está.

Ha insistido en que ha trasladado varias veces a su homólogo israelí que esta detención es "completamente ilegal" porque ningún agente israelí tiene jurisdicción en aguas internacionales, y ha vuelto a exigir su liberación inmediata.

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El titular de Asuntos Exteriores ha subrayado que "nada es cierto" de las acusaciones de Israel contra el activista, emplazando a las autoridades judías a que "las ponga encima de la mesa", pero aún en el caso de que fuera así -ha afirmado- "no se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales". EFE