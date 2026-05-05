Detenido por dar varias puñaladas a un agente fuera de servicio que medió en una discusión

Madrid, 5 may (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por asestar varias puñaladas a un policía nacional fuera de servicio al tratar de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del sábado y tras ser alertada la Policía Municipal agentes de este Cuerpo se personaron en el lugar y arrestaron al presunto autor de la agresión, han informado fuentes policiales.

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El agredido, que pudo haber recibido unas 17 puñaladas, fue trasladado a un hospital. EFE