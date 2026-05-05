Detenido por clavar unas tijeras a un policía fuera de servicio que medió en una discusión

(Actualiza la NA2041 con más datos)

Madrid, 5 may (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por clavar varias veces unas tijeras a un policía nacional fuera de servicio cuando este trataba de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

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El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del sábado cuando dos policías nacionales se encontraban en el bar tomando una consumición y un hombre con síntomas de embriaguez trató de entrar en el establecimiento, han informado fuentes policiales.

Los empleados del bar le dijeron que no podía entrar en esas condiciones, lo que provocó una discusión en la que mediaron los agentes, uno de los cuales fue agredido por el hombre con unas tijeras.

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Tras ser alertada la Policía Municipal, agentes de este Cuerpo se personaron en el lugar y arrestaron al presunto autor de la agresión.

El agredido sufrió cerca de una veintena de heridas en diferentes partes de su cuerpo de las que fue atendido en un hospital. EFE

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