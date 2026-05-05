Yolanda Díaz destaca la resiliencia del mercado laboral pese al contexto internacional

Madrid, 5 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este martes las cifras del mercado laboral que, por el momento, "no se está resintiendo" del complejo contexto internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones en Antena 3, Díaz ha celebrado las cifras "extraordinarias" de abril, cuando el mercado laboral sumó 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez y el paro bajó de los 2,4 millones.

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Díaz ha puesto en valor las cifras de desempleo juvenil, en mínimos de la serie, y ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en reformas para mejorar el empleo.

"No me conformó", ha añadido. EFE

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