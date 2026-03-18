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Barcelona-Atlético, Madrid-Bayern, PSG-Liverpool y Sporting-Arsenal, los cuartos de final

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Madrid, 18 mar (EFE).- Las eliminatorias Real Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Liverpool y Sporting de Portugal-Arsenal componen los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán los próximos 7 y 8 de abril, la ida, y 14 y 15 del mismo mes, la vuelta en el campo del segundo de los equipos.

Atlético de Madrid y Barcelona, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, una vez que el conjunto rojiblanco ha asumido el factor cancha a favor al eliminar al Tottenham, que fue cuarto en la fase anterior por la quinta plaza del conjunto azulgrana, se medirán por tercera vez en su historia en la Liga de Campeones, ambas también en cuartos.

En las dos venció el conjunto de Diego Simeone: en 2013-14, después del 1-1 de la ida en el Camp Nou, se impuso por 1-0 en el Vicente Calderón; en 2015-16, tras el triunfo del Barcelona por 2-1 en el primer choque en su casa, el Atlético se impuso en Madrid por 2-0, con los dos tantos de Antoine Griezmann.

En ambas ediciones, el Atlético alcanzó la final del torneo, perdidas las dos contra el Real Madrid, en 2014 en la prórroga y en 2016 en los penaltis.

Su último precedente corresponde a la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, con la victoria del Atlético por 4-0 en la ida en el Metropolitano y por 3-0 del Barcelona en la vuelta en el Camp Nou, con lo que se clasificó el conjunto madrileño para la final del próximo 18 de abril en Sevilla frente a la Real Sociedad.

Ambos equipos van por la denominada zona 'azul' del cuadro, con lo que el ganador se cruzará en las semifinales contra el vencedor de la otra eliminatoria de ese sector, que enfrenta al Sporting de Portugal con el Arsenal, con la ida en Lisboa y la vuelta en Londres.

Por la parte 'plateada', el Real Madrid, que eliminó en octavos al Manchester City, se cruzará con el Bayern Múnich, que superó al Atalanta, con el primer duelo en el Bernabéu y el segundo en el Allianz Arena. El conjunto alemán, líder y vigente campeón de la Bundesliga, finalizó en la segunda posición en la fase liga del máximo torneo europeo.

El Real Madrid está invicto en sus últimos ocho choques en este torneo contra el Bayern, al que ha ganado en seis de esos ocho encuentros y al que ha eliminado en sus últimos cuatro enfrentamientos en la Liga de Campeones; en las semifinales de 2023-24, 2017-18 y 2013-14 y en los cuartos de 2016-17. La última ocasión que lo superó el Bayern fue en 2012.

Por ese mismo sector, con lo que cual se cruzarán en semifinales con el vencedor del Real Madrid-Bayern, también están el París Saint Germain, incontestable en la ronda anterior contra el Chelsea, y el Liverpool, que levantó el 1-0 de la ida ante el Galatasaray con una goleada. Ambos se enfrentarán con la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en Anfield. EFE

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