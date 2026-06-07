Ancelotti tiene plena confianza en Vini Jr: "va a sacar su mejor versión en el Mundial"

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, expresó este sábado plena confianza en Vinícius Júnior y aseguró que el extremo "va a sacar su mejor versión en el Mundial".

Ancelotti elogió la capacidad para combinar que mostraron Vini Jr. y Raphinha en el amistoso contra Egipto, en el que Brasil se impuso por 2-1, y dijo que está "muy satisfecho" por el partido de su equipo, en especial, por "la intensidad y el ritmo" que tuvo la Canarinha en los primeros 60 minutos.

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También dedicó palabras de elogio a Endrick, autor del segundo gol de Brasil. "Endrick es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área, es un jugador muy importante para nosotros", comentó.

El preparador italiano aseguró que ya tiene decidida la alineación titular para el debut mundialista contra Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

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"Tengo la alineación inicial contra Marruecos, la idea es clara", sentenció Ancelotti en la rueda de prensa posterior al amistoso contra Egipto, disputado en Cleveland. EFE