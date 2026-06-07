Extinguido el incendio forestal de Gibraleón y controlado el de Alosno (Huelva)

Madrid, 7 jun (EFE).- El incendio forestal que afectaba a la Reserva Natural de las Marismas del Burro, en Gibraleón (Huelva), ha quedado extinguido en la noche de este sábado, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), que también ha dado por controlado el que afecta al paraje Carril del Cementerio, en el municipio onubense de Alosno.

Los bomberos continúan con el "remate y liquidación del incendio" de Alosno, que fue declarado el pasado jueves y que afecta a una superficie inicial de unas 1.000 hectáreas, ha detallado el Infoca en su cuenta de X.

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El incendio en Gibraleón, por su parte, fue declarado el pasado lunes y el humo llegó a ser percibido de una manera importante al menos durante martes y miércoles por la población de Huelva capital.

"Buenas noticias. A las 22.15h el #IFAlosno queda CONTROLADO, y, a esa misma hora, queda EXTINGUIDO el #IFGibraleon. Seguimos trabajando en la provincia de #Huelva", ha escrito en la misma red social el Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

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El Infoca también ha dado por extinguido un incendio forestal declarado este mismo sábado en el paraje Las Arosas, en el municipio de Aznalcóllar (Sevilla).

En las labores de extinción de este incendio han trabajado un helicóptero pesado, dos aviones de carga en tierra y un grupo de bomberos. EFE

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