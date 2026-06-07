Espana agencias

Endrick: "estar en la selección es de las cosas extraordinarias de mi vida"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Endrick, autor del gol de la victoria de Brasil contra Egipto (2-1) en el último amistoso antes del Mundial 2026, afirmó este sábado que estar en la selección es "de las cosas extraordinarias" de su vida.

El delantero celebró el gol, que le causó una "sensación maravillosa, una cosa inexplicale", recordando el período que estuvo lesionado el año pasado y que le llevó a perderse las primeras convocatorias de Carlo Ancelotti.

PUBLICIDAD

"Cuando estuve lesionado no pude venir a la selección. Aquí es donde quiero estar y mostrar mi fútbol", dijo Endrick a la televisión Ge tras el partido disputado en Cleveland, en Estados Unidos.

De cara al Mundial, Endrick dijo que los 26 jugadores van a trabajar y disputar el puesto para entrar en campo y opinó que quien entre en juego "va a hacer lo mejor". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ancelotti tiene plena confianza en Vini Jr: "va a sacar su mejor versión en el Mundial"

Infobae

Wesley tiene un "problema muscular" y aguarda diagnóstico

Infobae

1-2. Turquía vence a Venezuela y gana confianza para su regreso a un Mundial

Infobae

Extinguido el incendio forestal de Gibraleón y controlado el de Alosno (Huelva)

Infobae

Raphinha: "el resultado nos da confianza para el Mundial"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”