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Wesley tiene un "problema muscular" y aguarda diagnóstico

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Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Wesley, lateral derecho titular de Brasil, tiene un "problema muscular" tras dejar el campo este sábado con dolores en la ingle y será diagnosticado este domingo.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, dijo en rueda de prensa que hay que esperar al diagnóstico del departamento médico para tomar una decisión en relación al lateral.

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Tras la lesión, Wesley fue sustituido por Danilo en el minuto 17 del amistoso contra Egipto, que la Canarinha ganó por 2-1 en Cleveland, Estados Unidos, a una semana del debut en el Mundial. EFE

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