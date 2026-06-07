Espana agencias

1-2. Turquía vence a Venezuela y gana confianza para su regreso a un Mundial

Guardar
Google icon

Caracas, 6 jun (EFE).- Turquía venció por 1-2 a Venezuela en un partido amistoso disputado este sábado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, previo al regreso del seleccionado europeo, después de 24 años, a una Copa del Mundo, que esta vez albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Los pupilos de Vincenzo Montella dieron la vuelta a un compromiso que pareció complicarse antes de que se cumpliera el primer cuarto del tiempo reglamentario, cuando el extremo Gleiker Mendoza puso en ventaja, al minuto 13, a la Vinotinto.

PUBLICIDAD

Mendoza, del FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania, se coló en el área rival y cuando casi parecía ir al suelo, se inventó un disparo que terminó en el fondo de la red turca.

Las acciones se mostraban hasta entonces parejas en el primer cara a cara para ambas selecciones de mayores.

Sin embargo, un balón que el cuidavallas venezolano José Contreras intentó despejar tras un cobro de tiro de esquina rebotó en Baris Alper Yilmaz, que aprovechó la confusión para perforar el arco rival.

PUBLICIDAD

Fue el delantero Yunus Akgün, del Galatasaray, quien firmó, tras una asistencia del jugador del Real Madrid Arda Güler, el gol de la victoria con un tiro magistral desde fuera del área que dejó descolgado a Contreras.

Así, el combinado europeo allanó el camino para su debut, el próximo 14 de junio, en la cita mundialista ante Australia.

Turquía, que volverá a un Mundial desde su última participación en la cita de Corea del Sur y Japón de 2002, es parte del Grupo D junto a uno de los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, y Paraguay, que el viernes derrotó por 4-0 en otro amistoso al seleccionado de Nicaragua.

Logró su tercera participación en un torneo universal después de derrotar por 1-0 a Kosovo y terminar segundo en la eliminatoria de la UEFA, por debajo de España.

Por su parte, Venezuela, que no ha acudido hasta ahora a ningún Mundial, ha emprendido una nueva etapa bajo la conducción del exjugador criollo Oswaldo Vizcarrondo, quien llegó al banquillo que antes ocupaba el argentino Fernando 'Bocha' Batista.

1. Venezuela: José Contreras (m.89, Joel Graterol); Teo Quintero (m.62, Luis Balbo), Nahuel Ferrares (m.89, Carlos Vivas), Christian Makoun, Jon Aramburu, Telasco Segovia, Yangel Herrera (m.62, Daniel Pereira), Cristian Cásseres Jr., Gleiker Mendoza (m.89, Edson Tortolero), David Martínez (m.80, Marco Libra), Jesús Ramírez (m.80, Kevin Kelsy).

Seleccionador: Oswaldo Vizcarrondo.

2.Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (m.62, Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci (m.46, Merih Demiral), Eren Elmali (m.80, Oğuz Aydın), Baris Alper Yilmaz, Arda Güler (m.62, Can Uzun), Irfan Can Kahveci (m.46, Yunus Akgün), Orkun Kökçü (m.71, Hakan Çalhanoğlu), Ismail Yüksek (m.62, Salih Özcan), Deniz Gül (m.61, Kerem Aktürkoğlu).

Seleccionador: Vincenzo Montella.

Goles: 1-0: Gleiker Mendoza (m.13); 1-1: Baris Alper Yilmaz (m.44); 1-2:  Yunus Akgün (m.54).

Árbitro: el mexicano Daniel Quintero Huitrón. Amonestó a los venezolanos Telasco Segovia, Jon Aramburu, así como al turco Arda Güler.

Incidencias: partido jugado en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ancelotti tiene plena confianza en Vini Jr: "va a sacar su mejor versión en el Mundial"

Infobae

Endrick: "estar en la selección es de las cosas extraordinarias de mi vida"

Infobae

Wesley tiene un "problema muscular" y aguarda diagnóstico

Infobae

Extinguido el incendio forestal de Gibraleón y controlado el de Alosno (Huelva)

Infobae

Raphinha: "el resultado nos da confianza para el Mundial"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”