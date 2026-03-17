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El Ejército del Aire conmemora este martes el centenario de la llegada del 'Plus Ultra' a Gran Canaria

Un acto institucional marcará el aniversario histórico del mítico hidroavión en la capital grancanaria, incluyendo una recreación de su llegada, el descubrimiento de un monolito conmemorativo y la participación de aeronaves emblemáticas y autoridades locales

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Un monolito ha sido desvelado en la Plaza de Canarias de Las Palmas como parte de los actos de homenaje por el centenario del histórico vuelo del hidroavión ‘Plus Ultra’, cuyas hazañas en 1926 marcaron un hito en la aviación española al cruzar el Atlántico desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires. El evento principal, previsto para las 17:00 horas, incluye una recreación de la llegada con el amerizaje en el puerto de Las Palmas de un Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire. El Ejército del Aire y del Espacio lidera así la logística de la conmemoración, según informó el Mando Aéreo de Canarias en un comunicado difundido por medios locales.

Esta ceremonia se enmarca dentro del calendario de actividades que celebran el centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española, según detalló el Mando Aéreo de Canarias. El acto central en el archipiélago busca rememorar la histórica llegada del ‘Plus Ultra’ hace cien años, realzando la importancia del acontecimiento para la memoria colectiva local y nacional. El hidroavión original realizó una travesía sin precedentes entre España y Sudamérica, consolidándose como un símbolo de las capacidades técnicas y la determinación de los aviadores españoles de la época.

Durante la jornada conmemorativa se ha programado el amerizaje de un Canadair junto al centro comercial El Muelle, evocando la proeza original iniciada en Palos de la Frontera y finalizada en Buenos Aires. Esta representación visual se complementa con la instalación del monolito, que servirá como recordatorio permanente del logro de la tripulación del ‘Plus Ultra’ a quienes la ceremonia rinde homenaje.

Además de la recreación histórica, otros componentes del acto incluyen un sobrevuelo que tendrá como protagonistas a un helicóptero Super Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento del Grupo 82 de Fuerzas Aéreas, ambos con base en Gando. Esta parte de la celebración evidencia la evolución tecnológica de la aviación española en el último siglo, conectando el pasado con el presente de las Fuerzas Armadas y su papel en la isla.

Según publicó el Mando Aéreo de Canarias, la presidencia del evento ha estado a cargo del general jefe del Mando, Francisco Javier Vidal, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales. También han estado presentes autoridades civiles y militares de la isla, además de miembros del cuerpo diplomático acreditado y familiares de los aviadores que en 1926 protagonizaron el cruce transatlántico.

El medio detalló que la iniciativa no solo busca rendir tributo a los protagonistas de la gesta del ‘Plus Ultra’, sino que aspira a mantener viva la memoria histórica de la aviación en las Islas Canarias y en España. El programa de actos, en el que participan aeronaves emblemáticas, autoridades locales e invitados especiales, se inscribe en el esfuerzo institucional por fortalecer los lazos entre la sociedad y la aviación militar, así como el reconocimiento público a los hechos que forjaron la historia aeronáutica nacional.

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