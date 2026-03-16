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Sumar presionará al PSOE para incluir la prórroga de alquileres dentro del decreto que se aprobará el viernes

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Sumar seguirá presionando al PSOE para incluir dentro del decreto de escudo social para paliar los efectos de la guerra de Irán, que se aprobará el próximo viernes, la prórroga de alquileres.

También quiere que las medidas fiscales que puedan adoptarse vayan parejas también al control de posibles beneficios extraordinarios de grandes empresas.

"Necesitamos un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables (...) Para nosotros es una absoluta prioridad que ese escudo social incorpore medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España", ha desgranado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bunstinduy, en un acto sobre derecho de los consumidores junto a su compañera, la titular de Sanidad Mónica García.

Aparte, ha detallado la aspiración del socio minoritario del Ejecutivo de incluir que "toda medida fiscal" en dicho decreto vaya acompañada también de una intervención del mercado para garantizar, en última instancia, que las grandes empresas "no ensanchen sus márgenes de beneficio a costa del sufrimiento de las personas de a pie, de las personas trabajadoras".

"Nosotros peleamos para que haya una protección reforzada y que se adopte la prórroga de alquileres como uno de los elementos sustantivos de este escudo social. Creo que no se entendería que fuera de otra manera y que el escudo social no incorpore medidas de vivienda", ha insistido el ministro para desgranar que hay que garantizar uno de los derechos constitucionales más básicos y esenciales, más aún en un contexto de crisis.

La ministra y también líder de Más Madrid, Mónica García ha proclamado que "no hay escudo social sin protección a la vivienda" y ha apuntado que "van a convencer" al PSOE para incluir la prórroga de 600.000 contratos de alquiler, que eviten así posibles subidas de hasta un 50%.

TAMBIÉN LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha insistido en que la principal prioridad para su espacio político es que la prórroga de alquileres se apruebe en el Consejo de Ministros extraordinarios del próximo viernes.

Así, ha desgranado en ruda de prensa en Madrid que es "crucial" para Sumar tanto la moratoria de prohibición de desahucios a familias vulnerables (que ha sido rechazada por la derecha en el Congreso) como la prórroga de contratos de alquiler, prometiendo que van a pelear para que sean "realidades materiales".

"Llevamos batallando por estas medidas", ha agregado para ensalzar también el empuje de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que se apruebe un nuevo decreto de medidas extraordinarias, similar al que se hizo en su día con el conflicto bélico en Ucrania.

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