El fútbol femenino entra en la quiniela

Madrid, 5 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el fútbol femenino entrará en la quiniela, una medida que ha calificado de "una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".

"Hoy damos un paso más para que la Liga F oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina", ha informado en su cuenta de X.

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Antes de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el real decreto ley para la inclusión de los partidos de fútbol femenino en la quiniela, Sánchez ha destacado en redes sociales que "profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo". EFE