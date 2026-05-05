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Feijóo destaca la moderación de Borja Sémper: "No eleva el tono, eleva la política"

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Madrid, 5 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este martes la moderación de su portavoz nacional, Borja Sémper, quien esta semana ha retomado su actividad tras superar un cáncer, al señalar que es una persona "decente" que "no eleva el tono", sino que "eleva la política".

Así lo ha asegurado un emocionado Núñez Feijóo por la vuelta de Sémper, al que ha presentado en el primer desayuno informativo que ha protagonizado tras diez meses apartado de la primera línea política después de superar un cáncer de páncreas y donde ha estado arropado por la cúpula de su partido.

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El dirigente popular ha recordado el fuerte impacto "emocional, personal y político" que supuso para el conocer la noticia de su enfermedad días antes del último Comité Ejecutivo Nacional, en el que iba a confirmarle en el cargo de portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte.

Dicho esto, Feijóo ha defendido su apuesta por Borja Sémper por considerar que España "no solo necesita un cambio de Gobierno sino también un cambio de clima, de tono de prioridades y de forma", un marco en el que ha situado a su portavoz nacional.

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"Será portavoz del PP pero también del cambio", ha augurado Feijóo, quién ha asegurado que la política necesita equipos y personas "decentes" como Sémper que "no se dejen arrastrar por la peor versión del oficio".

Y tras recalcar que su portavoz nacional es decente, "no solo por sus formas, sino sobre todo por el fondo de lo que dice", ha salido en su defensa y en contra de los que le afean, en ocasiones una actitud de moderadito: "Nunca he creído ni creeré en un partido de pensamiento monolítico".

"La diversidad e incluso la discrepancia no se combate, se respeta", ha dicho, antes de pedir no confundir la "elegancia formal (que en su opinión caracteriza a Sémper) con falta de carácter", ha indicado.

Feijóo ha opinado que "hace falta mucho carácter para no dejarse arrastrar por la bronca permanente que ocupa la política hoy y mucho carácter para dejar una vida cómoda" en la empresa privada para convencer a los españoles de que el cambio es una necesidad.

"Borja lo hace: no eleva el tono, eleva la política", ha resumido el dirigente popular, antes de explicar que le ha pedido que vuelva a la política porque está convencido de que en España "puede hablarse mejor, escucharse mejor y respetarse de nuevo".

Finalmente, ha dicho que su vuelta al trabajo le hace más ilusión que la anterior porque "su firmeza, su claridad y su decencia son aún más necesarias ahora que tres años". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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