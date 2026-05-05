"La atención es el principio de todo", dice Jesús Carrasco al narrar una crisis de pareja

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 5 may (EFE).- "El principal peligro de la falta de atención es la inconsciencia, no ser consciente de lo que te rodea es el peor paso con el que puedes iniciar un camino; la atención es el principio de todo", ha dicho a EFE Jesús Carrasco sobre su nueva novela, 'El detalle' (Seix-Barral), donde narra con humor el rotundo fracaso de una pareja.

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Nacido en Olivenza (Badajoz) en 1972 y residente en Sevilla desde hace 21 años, autor de la novela 'Intemperie', Carrasco, que en la tercera página de su nuevo libro advierte que la atención es "el atributo humano más amenazado del siglo XXI", ha dicho a EFE sobre los dos protagonistas de su obra que "si no te das cuenta de que el otro está ahí, no puedes hablar con él, y si no te das cuenta de que hay alguien con un problema cerca de ti, no puedes atender ese problema".

No obstante, sobre el fracaso de sus protagonistas, el autor ha asegurado: "He escrito esta novela por las ganas de reírme escribiendo; quería hacer una apuesta decidida por el humor y me parecía que una pareja en crisis permitía ser mirada desde el humor; se trata de una tragicomedia, es la narración de un hecho penoso desde el humor".

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"La literatura permite ver las cosas con distancia -también el tiempo- y he visto lo penoso desde un punto de vista cómico; la vida y la comedia están, para quien quiera verlas, en todas partes", ha añadido.

Carrasco ha descartado que en su novela haya "psicoanálisis ni exorcismo", pero ha señalado que sí posee el inevitable punto de vista de alguien que ha vivido muchísimo tiempo con su pareja, como es su caso, 23 años de convivencia, los mismos -el autor asegura que casualmente- que llevan como pareja los protagonistas de 'El detalle'.

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"Tengo mucha experiencia viviendo en pareja, aunque la novela no es en absoluto autobiográfica sino que me pasa como a todo el mundo que ha vivido en pareja, que te conviertes en el gran experto en el otro porque estás todo el día observándole, discutiéndole y rebatiéndole, pero también gozando con esa persona que se acaba convirtiendo en tu campo de especialidad".

A la torpeza, al atolondramiento y el mal diagnóstico de su protagonista -un hombre- atribuye Carrasco el fin de la pareja de su novela, porque fabrica un "detallazo" que "funcionaría muy bien en las películas, olvidando que la vida real no funciona como las películas porque las películas románticas no tienen el desgaste de la vida real y suelen acabar el día que el amor comienza".

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No obstante, el autor está convencido de que el amor para toda la vida existe: "Lo que pasa es que es muy trabajoso; el amor para toda la vida no es un regalo, es una tarea; parece un regalo cuando explota, nos sorprende y nos subyuga pero si quieres que la cosa perdure, es un trabajo, gozoso y a veces penoso; y deseable, porque ese amor de larga duración proporciona una visión de la vida, un enriquecimiento y una compañía que no es comparable a otras cosas".

Algunas de las escenas más hilarantes de 'El detalle' se deben a la crítica de Carrasco al turismo masivo y de bajo coste y a los festejos de las despedidas de soltero, sobre lo que el autor ha insistido en que su narración "es una comedia y que como tal tiene algunas exageraciones".

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"A medida que he ido escribiendo me he dado cuenta de que la actualidad ha sobrepasado mi capacidad para fabular porque cosas que parecían increíbles se convierten en creíbles; con las líneas de bajo coste sucede como con la gasolina, que quién iba a pensar que un hidrocarburo altamente inflamable se lo iba a servir uno mismo... Basta irte a un aeropuerto para encontrarte con situaciones kafkianas". EFE

(Foto) (Vídeo)

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