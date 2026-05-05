Enric Mas lidera el Movistar en el Giro de Italia

Redacción deportes, 5 may (EFE).- Enric Mas será el líder del Movistar en el Giro de Italia que comienza el viernes en Bulgaria, carrera en la que el ciclista balear debutará con la idea de luchar por la general, dentro de un equipo equilibrado que combina experiencia en grandes vueltas, promesas emergentes y versatilidad para afrontar todo tipo de etapas.

Según informó el equipo español, Mas (Artá, 31 años) llevará los galones en una formación que completa el venezolano Orluis Aular, que aportará velocidad en las llegadas masivas, mientras que Javier Romo y el colombiano Einer Rubio serán piezas clave en la montaña. Iván García Cortina ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, junto al italiano Lorenzo Milesi, especialista en contrarreloj.

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Completan el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana, y el portugués Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.

La edición 2026 del Giro, que concluirá el 31 de mayo, presenta un recorrido innovador con salida inédita en Bulgaria, lo que añade un atractivo especial a una prueba que mantiene su esencia con el final en Roma, por cuarta edición consecutiva, octava en la historia, tras arrebatarle ese privilegio a Milán, que acogió el cierre de la prueba en 79 ocasiones.

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Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición, según anunció la escuadra. EFE