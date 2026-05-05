La Policía halla 2 armas blancas en el local de València donde murió acuchillado un joven

València, 5 may (EFE).- La Policía Nacional se ha incautado de dos armas blancas en la peluquería del distrito valenciano de Russafa donde este lunes murió acuchillado un joven de 25 años a manos, al parecer, de un compañero del local en el que ambos trabajaban y que permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

El crimen se cometió alrededor de las 14:00 horas y dos agentes de la Policía Nacional que patrullaban por la zona fueron los primeros en asistir a la víctima, trataron de taponar la hemorragia y practicaron los primeros intentos de reanimación, ha informado la Jefatura Superior.

PUBLICIDAD

Según las primeras investigaciones, el sospechoso de la puñalada mortal es un joven de 26 años de nacionalidad colombiana, compañero de la víctima, que fue detenido inmediatamente tras este suceso.

Aunque los hechos todavía se están investigando, todo apunta, siempre según fuentes policiales, a que el móvil de esta agresión podría ser una discusión que habrían mantenido agresor y víctima, que se saldó con una puñalada mortal en el pecho.

PUBLICIDAD

La peluquería donde se produjo este homicidio está en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, cerca del cruce con la avenida Doctor Waksman.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat envió al lugar de los hechos a una unidad del SAMU, cuyos especialistas también realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la víctima, aunque sin éxito.

PUBLICIDAD

La investigación está siendo desarrollada por el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, en colaboración con efectivos de la Policía Científica. EFE