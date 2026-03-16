PNV pide recuperar la excepción ibérica en gas y el escudo social energético, y bonificar el carburante por la guerra

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha preparado y remitido al Gobierno un documento en el que detalla un conjunto de propuestas para responder a las consecuencias económicas que ha generado el conflicto en Oriente Medio, como el alza notoria en los precios de combustibles y energía en Euskadi. Según informó el medio, estas medidas buscan ofrecer apoyo directo a hogares y negocios, poner en marcha incentivos fiscales y aliviar el coste de suministros esenciales para proteger tanto a las familias como a los sectores productivos clave. Entre las demandas principales figuran la recuperación de la excepción ibérica en el precio del gas y la reactivación del escudo social energético, dirigidos especialmente a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad económica.

De acuerdo con la comparecencia de Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, realizada en la sede de Sabin Etxea en Bilbao, el reciente ataque de Estados Unidos a Israel e Irán ha intensificado una dinámica bélica cuyas repercusiones inmediatas afectan tanto a la vida cotidiana como a la economía local. Tal como detalló Vaquero, el impacto en Euskadi ya se refleja en el incremento del coste de los carburantes y la electricidad, lo que representa un desafío adicional para familias con recursos limitados, personas mayores con pensiones ajustadas, madres solas, individuos dependientes y para trabajadores por cuenta propia o autónomos.

El medio reportó que el PNV identifica la industria como un sector especialmente expuesto, dado su papel central en la economía vasca y la cantidad de empleos que sostiene. Por ello, el documento remitido por la formación vasca al Ejecutivo central recoge propuestas de ayuda directa, beneficios fiscales y posibles modificaciones legislativas que apunten a amortiguar el efecto de los nuevos costes. Las iniciativas se dirigen a los principales sectores productivos: transporte, sector primario (agricultura, ganadería y pesca) e industria, donde, según enfatizó Vaquero, "cada pequeño negocio o autónomo sostiene no solo su propia actividad, sino también a familias completas".

El PNV insiste en la urgencia de limitar el impacto del encarecimiento de productos básicos para garantizar que el acceso a bienes fundamentales no se vuelva inaccesible para las familias. Como recogió la fuente, la portavoz destacó la importancia de que “llenar la cesta de la compra no sea un imposible” y que los autónomos —que suman más de 166.000 en Euskadi— tengan la posibilidad de mantener sus negocios ante el actual contexto.

Entre las iniciativas propuestas por el PNV figura la reimplantación del escudo social energético, destinado a proteger a los colectivos vulnerables ante las subidas de los servicios básicos. Además, el partido propone limitar el precio de suministros como el gas y las bombonas de butano, e insta a recuperar la excepción ibérica, mecanismo que permitió, después de la pandemia y durante la guerra en Ucrania, ejercer cierto control sobre el gasto energético. Según detalla la formación vasca y publica el medio, también se plantea bonificar el precio de los carburantes para profesionales del transporte, así como para los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

El documento remitido al gobierno igualmente solicita la posibilidad de aplazar las cuotas a la Seguridad Social, medida que considera “fundamental” para la viabilidad de autónomos y pequeños negocios. El texto incluye otras ayudas directas y deducciones fiscales, orientadas a los mismos sectores, a fin de proteger el tejido económico local y los puestos de empleo asociados.

Tal como indicó el PNV y publica el medio, el plan recoge medidas energéticas diseñadas para reforzar la competitividad y el mantenimiento del empleo en la industria, incorporando además propuestas dirigidas previamente en la proposición de ley para la ayuda a la industria. El paquete de actuaciones se ha ampliado en el nuevo documento enviado al ejecutivo, contemplando casos específicos como Tubos Reunidos, compañía que, además de afrontar aranceles, atraviesa ahora dificultades derivadas del impacto del nuevo conflicto en Oriente Medio.

Según recogió la fuente, Maribel Vaquero subrayó que las propuestas parten de un análisis exhaustivo sobre las necesidades sociales y económicas de Euskadi, con el objetivo de ofrecer respuestas que prioricen tanto la protección de las familias como la estabilidad de todos los sectores económicos, con independencia de su tamaño. La portavoz señaló que la adopción de estas medidas “no puede esperar” y llamó al Gobierno a actuar sin demoras ni condicionarlas a cálculos políticos.

El medio destacó que en la valoración del PNV, la coyuntura actual exige la colaboración institucional para preservar el bienestar social y frenar el deterioro de la industria y el empleo. Las iniciativas presentadas enfatizan el carácter urgente y transversal de la situación, subrayando que las consecuencias económicas derivadas de la crisis internacional ya afectan el día a día de miles de ciudadanos y empresas en el País Vasco.