Marlaska felicita a la Guardia Civil por el caso Francisca Cadenas pero reconoce "margen de mejora" en los tiempos

El hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos cuyo paradero se desconocía desde hacía nueve años, marcó un alivio dentro de su entorno familiar, según consignó el medio Europa Press. La resolución del caso permitió que los presuntos autores de su desaparición y muerte comparezcan ahora ante la Justicia, consecuencia del trabajo continuado de la Guardia Civil, de acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera, Badajoz, Grande-Marlaska reconoció públicamente a las fuerzas encargadas de la investigación. Según informó Europa Press, el ministro felicitó tanto a la propia Guardia Civil como a los equipos especializados que participaron, resaltando la colaboración de la Comandancia de Badajoz, las unidades orgánicas y territoriales de Policía Judicial, el Servicio de Criminalística y la Unidad Central Operativa (UCO). El titular de Interior subrayó que todos estos cuerpos han desempeñado un papel central para esclarecer el caso, a pesar del tiempo transcurrido.

El ministro admitió la complejidad de la investigación y la dificultad inherente a casos de desaparición de estas características. Según publicó Europa Press, señaló que la investigación fue minuciosa y se extendió durante años gracias a la profesionalidad y los medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad. Grande-Marlaska declaró que todos los delitos de gravedad como los de este caso reciben seguimiento constante, pues "no paran y no olvidan ningún hecho delictivo y menos hechos delictivos de esta gravedad".

No obstante, el responsable de Interior dejó claro que existe un "margen de mejora" en los tiempos de resolución. Consultado por la duración del proceso —nueve años desde la desaparición de Francisca Cadenas—, el ministro expresó que todas las investigaciones pasan por una revisión interna al concluir, para valorar en qué aspectos se podría haber intervenido con mayor eficacia. Según recogió Europa Press, Grande-Marlaska afirmó que "todas las investigaciones son objeto de evaluación" para detectar oportunidades de optimización en futuras pesquisas.

Sobre los detalles del hallazgo, El medio reseñó que Grande-Marlaska evitó comentar el estado en que se encontraron los restos, amparándose en su formación como juez y recordando el carácter secreto de la instrucción judicial para terceros. En este contexto, insistió en la necesidad de que la investigación continúe por los canales legales establecidos, de modo que se esclarezcan los hechos sin interferencias ni especulaciones externas.

Grande-Marlaska expresó comprensión frente a la inquietud y atención generadas por este caso específico. Según Europa Press, apuntó que el trabajo fundamental consistía en localizar a Francisca Cadenas, proporcionar cierto consuelo a su familia tras años de incertidumbre y garantizar que los presuntos responsables respondan ante la Justicia. El ministro hizo énfasis en la importancia de permitir que el proceso judicial siga su curso, reiterando que se trata de la mejor vía para alcanzar la verdad respecto a lo sucedido.

La jornada en Castuera sirvió también para abordar otros casos de desapariciones sin resolver en la región. En conversación con Europa Press, el ministro fue consultado sobre la solicitud de la familia de Rosalía Cáceres, desaparecida en 2020 en Bohonal de Ibor, para que la Unidad Central Operativa asuma la investigación. Grande-Marlaska informó que el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad consideran una prioridad atender todas las denuncias de desaparición. Detalló que existe un Centro Nacional de Desaparecidos y que el Gobierno ha implementado un primer plan específico para este tipo de situaciones, con acciones orientadas a la prevención, respuesta inmediata, solución de los casos y protección especial al entorno de las víctimas.

Grande-Marlaska explicó que, mientras persista la ausencia de información definitiva sobre el paradero de una persona desaparecida, la inquietud de las familias será acompañada y respaldada por las instituciones estatales. Según Europa Press, el ministro solicitó tranquilidad para la familia de Rosalía Cáceres y reiteró que las investigaciones continúan de forma activa hasta lograr resultados.

En relación con Francisco España, vecino de Valle de Santa Ana, la situación permanece sin novedades, según indicó Grande-Marlaska y reportó Europa Press. Añadió que la desaparición de cualquier persona constituye una preocupación prioritaria no sólo para los cuerpos de seguridad, sino también para sus familias directas, dado el impacto emocional que estos casos producen en sus entornos cercanos.

La intervención de Grande-Marlaska en el acto de Castuera incluyó, además de felicitaciones al cuerpo policial, un llamamiento a la revisión constante de procedimientos para asegurar una respuesta más ágil ante futuras desapariciones. El ministro concluyó que, aunque se ha alcanzado un objetivo importante en el caso de Francisca Cadenas, la mejora de los mecanismos de búsqueda y resolución sigue siendo una meta para las fuerzas del orden y el propio Ministerio, según reflejó Europa Press.