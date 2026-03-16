Llorca aboga por que continúe la investigación a Carlos Baño y dice que prevalece "siempre" la presunción de inocencia

El 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado este lunes por que continúe la investigación al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Carlos Baño, y ha subrayado que prevalece "siempre" la presunción de inocencia.

El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado asi en Castellón al ser preguntado por la detención Carlos Baño en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Pérez Llorca ha explicado que hay que respetar las decisiones judiciales, que continúe la investigación y, "por supuesto, prevalece siempre la presunción de inocencia". "Tenemos que ser muy respetuosos con los tiempos y, de momento, con esa presunción de inocencia del señor Baño", ha añadido.

El 'president' ha explicado que no le consta que se investigue en este caso a la Camara de Comercio de Alicante, sino a Facpime. "Lo primero, para no dañar a una institución tan importante como la Cámara de Comercio, es separar estas cuestiones, pues no me consta que haya nada más o nada que afecte a la Camara de Comercio en sí", ha apuntado.